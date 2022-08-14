Ушли в загул: репортаж из самых тусовочных двориков Новосибирска — НГС узнал, что там происходит ночью

Начать мы решили по классике — ресторанный дворик за гостиницей «Центральная», улица Ленина, 3. Народу в ярко освещенном дворе было гораздо больше, чем в обычный пятничный вечер и настроен он был несколько агрессивно: скандал в фалафельной, кто-то что-то не поделил у входа в лаундж-бар Shape, крики и нецензурная брань сливались воедино с громкими басами фоновой музыки. Некоторые компании приносили алкогольные напитки и еду с собой, без особого стеснения накрывали «поляны» на столиках, будто арендовали беседку в Бугринской роще — не хватало разве что мангала рядом.