Ушли в загул: репортаж из самых тусовочных двориков Новосибирска — НГС узнал, что там происходит ночью
22 ярких кадра с вечеринки теплой пятничной ночи: нарядные девушки, флиртующие парни и много танцев
Вечер пятницы, 12 августа, порадовал новосибирцев хорошей погодой. Рискнем предположить, что это был последний настолько теплый вечер выходного дня, и новосибирцы воспользовались таким подарком судьбы сполна. На улицах в центре города творилось нечто невообразимое. Не то чтобы мы удивились жаждущей веселья толпе, но в этот раз было как-то по-особенному, не побоимся этого слова, дико. Рассказываем и показываем, что мы увидели.
Начать мы решили по классике — ресторанный дворик за гостиницей «Центральная», улица Ленина, 3. Народу в ярко освещенном дворе было гораздо больше, чем в обычный пятничный вечер и настроен он был несколько агрессивно: скандал в фалафельной, кто-то что-то не поделил у входа в лаундж-бар Shape, крики и нецензурная брань сливались воедино с громкими басами фоновой музыки. Некоторые компании приносили алкогольные напитки и еду с собой, без особого стеснения накрывали «поляны» на столиках, будто арендовали беседку в Бугринской роще — не хватало разве что мангала рядом.
В целом, если абстрагироваться от маргинально настроенной публики, то можно разглядеть и совершенно другую картину — нарядные девушки прогуливаются в приподнятом настроении, фотографируются, веселятся. Двор за гостиницей обычно служит местом встречи, где можно посидеть, поболтать, а потом отправиться веселиться дальше.
Людмила пришла во дворик с подругой, говорит, очень любит это место.
— Мне нравится здесь, очень атмосферно, можно познакомиться с интересными людьми. Однажды я познакомилась здесь с парнем из Америки — интересно пообщаться на английском, поделиться и обменяться информацией о культуре наших стран, — улыбается девушка и добавляет, что с подругами она еще бывает во дворе напротив, где стрит-фуд-паб Fry и за Красным проспектом, 22.
Кирилл недавно прилетел из Питера. Молодой человек говорит, что крайне редко ходит по заведениям, но сегодня решил встретиться с друзьями.
Продавцы цветов решили воспользоваться общей суматохой и под шумок продать несколько букетов — восхищаемся их настойчивостью.
— Спасибо, нам не нужно, — вежливо отказываются девушки.
— Нет, вы всё равно возьмите, смотрите, какой красивый букет, — настаивает продавец.
Мы же спешим уйти, пока цветы не начали предлагать и нам тоже.
Тамара отдыхает во дворике вместе с подругой, говорит, что пока теплая погода, надо гулять и кайфовать.
— Раз в неделю точно выхожу отдохнуть. Люблю гулять по городу, сидеть в ресторанах, в ночные клубы хожу реже. Нравится «Коробок» и «Сыроварня», если хочется танцевать, то идем в Bla Bla Bar, — говорит девушка.
— У меня через час день рождения — сделайте пожалуйста фотографию, хочется оставить память, — говорит Евгений, которому скоро исполнится 23 года.
— Собрались спонтанно, решили отметить, — улыбается парень.
Влюбленные же предпочитают менее людные улицы для прогулок.
Около входа в ночной клуб Guevara замечено совсем немного людей — один из которых был в костюме Снегурочки, что весьма странно для августовских
Идем дальше. Небольшое скопление людей у бара Harats. Здесь атмосфера несколько иная — люди сидят за столиками обособленными компаниями. Музыкальная группа, полагаем, свое уже отпела — время вышло за полночь.
Дальше мы решили заглянуть во двор стрит-фуд-паба Fry, где во всю мощь раздавался хит AC/DC Highway to hell — здесь собралась более юная публика.
Специально приглашенный диджей весьма неплохо подогревал интерес публики к происходящему — на контрасте с предыдущим двором легкая и непринужденная атмосфера Fry бросалась в глаза — хотелось остаться, а не скорее сбежать.
— У меня сегодня день рождения, — кричит нам Вероника. Девушка пришла повеселиться с подругами. — Мне исполнилось 22 года, пока мы здесь, нравится это место, потом по настроению, может быть, пойдем куда-нибудь еще. Нам нравятся «Типография», Nebar, Bla bla bar — танцевать любим.
Дальше мы пошли через Первомайский сквер и вдоль по Красному проспекту, чтобы посмотреть, что происходит в другом популярном дворике города — за кирпичным особняком, где «Чашка кофе».
Двор руин-паба «Типография» и остальных заметно отличается — аудитория, скажем так, более возвышенная (никого не хотим обидеть, но это правда так). Статные девушки и женщины в тщательно подобранных образах и приятные галантные мужчины.
Ксения, Юлия и Марина рассказали нам, что собрались сегодня, потому что давно не виделись все вместе — Юлия прилетела в Новосибирск из Испании, и подруги решили привести ее в популярное место. Из любимых заведений девушки выделили Brasserie Lambic, ресторан московской сети, который не так давно заработал в квартале на Тимирязева.
Атмосфера во дворе легкая, непринужденная. Народу слишком много — сложно передвигаться, причем внутри баров практически пустота, что вполне объяснимо: ночь теплая. Мужчин, как нам показалось, больше чем женщин, хотя обычно бывает наоборот.
Алиса и Алина пришли сегодня веселиться с друзьями, просто потому что пятница, привлекла их и хорошая погода.
— Последние теплые дни, хочется веселиться. Сначала хотим побыть здесь, позже пойдем в Stories — соседний двор, — рассказывают девушки.
Улица Коммунистическая богата на тусовочные места. Еще два двора через дорогу от вышеупомянутого — левый, где бар Rooks и остальные (вход — 300 рублей), правый — популярный бар Stories (вход — 500 рублей).
С появлением альтернативных тусовочных дворов популярность этого дворика несколько поутихла — остались самые преданные. Возраст отдыхающих здесь заметно меньше — 18–25 лет. Пахнет бургерами, электронными испарителями и пивом. Рядом разворачивается драма — девушка лет 20 сидит на ступенях и плачет: кажется, ее парень некрасиво себя повел.
В соседнем дворе все как будто бы серьезнее и аудитория постарше. Платишь 500 рублей, проходишь внутрь, играет техно. Оживленно, гости стоят группами, о чем-то непринужденно беседуют. Складывается впечатление, что тусовка несколько обособленная. Бар Stories работает до 6 утра — вариант для тех, кому хочется продолжительного веселья.
Остальные же заведения работают в стандартном режиме и закрываются к 4 часам утра, гости разбредаются кто куда — домой спать или дальше отдыхать: продолжить веселье до утра у нас в городе можно в уже упомянутом выше Stories, до восьми утра можно протанцевать в дискобарах «Синий Иней», Nebar и «Альпен Грот».
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