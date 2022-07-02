«Развелась и пошла в караоке!» Как журналист НГС пела с воспитателем детсада «Шальную императрицу» — очерк из атмосферы кутежа

— Я очень детей люблю. У меня своих двое, мальчики, 12 и 6 лет. Я пять лет в караоке не ходила, представляешь! А сейчас решила, что пора! Развелась и пошла! — говорит она.



— А почему ты развелась?



— Бил, — коротко произносит Катя и меняет тему.



В момент, когда до нашей галерки доходит микрофон, она так и не выбрала песню.



— Ты же мне подпоешь?



И вот мы уже в два голоса орем «Шальную императрицу», которая первой пришла на ум. А весь зал подпевает. Вообще, вот вам совет: не знаете, что спеть — пойте Аллегрову. В караоке она всегда в тренде.



Парни за дальним столиком заказывают земляка Элджея с композицией «Розовое вино», и с первой строчки понятно, что они, прямо скажем, не певцы. Но зал подхватывает. И пока мужской столик изо всех сил пытается догнать речитатив рэпера, люди вокруг хором без запинки читают текст. Кто бы мог на самом деле подумать, что новая классика — она такая.



Тем временем биты динамичной музыки для перебивок сменяются репертуаром заказавших. Тут и группа «Звери», и «Ляпис Трубецкой», и Лепс, и группа «Кино» с «Кукушкой». Перед последним исполнителем кто-то даже встает на колени от восхищения. Мужчина в очках и с густой бородой и правда поет почти как оперный исполнитель, хотя и утверждает, что он никогда этому не учился.

