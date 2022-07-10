Налей-ка мне игристого: 15 красоток в пятницу вечером рассказали, где встретить классного парня

Арина: С подругами мы ходим во Fry — классное молодежное место, а если с парнем, то в «Горячий цех», Ruby, «Сибирь Сибирь». В среднем за вечер трачу около 1500 рублей, если иду одна. Я не могу подсказать, где познакомиться с парнем, потому что у меня есть молодой человек.



Анна: Я чаще хожу в рестораны — «Сыроварня», «Горячий цех», «Коробок», нравится атмосфера, меню, сервис. Познакомиться с парнем можно везде, но мне кажется, в «Сыроварне» больше шансов. За вечер трачу около 2000–3000 рублей, если поужинать на одного человека.

