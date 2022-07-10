Налей-ка мне игристого: 15 красоток в пятницу вечером рассказали, где встретить классного парня
Девушки рассказали, в какие заведения ходят и сколько денег тратят за один вечер
Вечером ближе к выходным центр города превращается будто в карнавал: зажигаются огни, включается музыка и счастливые новосибирцы выходят на улицы повеселиться, отдохнуть, а может, даже с кем-нибудь и познакомиться. Ради такого случая, разумеется, нужно приодеться — поводов для выгула красивого платья у нас не так много, поэтому не упускаем момент. В один из теплых пятничных вечеров корреспондент НГС Алёна Золотухина решила пообщаться с красивыми сибирячками и узнать, куда они ходят отдыхать, сколько денег тратят за вечер и где прячутся завидные женихи.
Арина, 22 года, окончила университет
Анна, 22 года, работает администратором в шоуруме
Арина: С подругами мы ходим во Fry — классное молодежное место, а если с парнем, то в «Горячий цех», Ruby, «Сибирь Сибирь». В среднем за вечер трачу около 1500 рублей, если иду одна. Я не могу подсказать, где познакомиться с парнем, потому что у меня есть молодой человек.
Анна: Я чаще хожу в рестораны — «Сыроварня», «Горячий цех», «Коробок», нравится атмосфера, меню, сервис. Познакомиться с парнем можно везде, но мне кажется, в «Сыроварне» больше шансов. За вечер трачу около 2000–3000 рублей, если поужинать на одного человека.
Яна, 30 лет, стоматолог
Я обожаю Marriott, потому что из заведения открывается красивый вид на оперный театр, Puppen House — очень необычно и атмосферно. За вечер обычно трачу около 3000 рублей. Я считаю, что красивая девушка может познакомиться с парнем в любом месте, со мной везде знакомятся.
Эля, 27 лет, не работает
Лиля, 31 год, домохозяйка
Отвечают вместе: Нам нравится «Жан Хуан Лу» — уже родное место. «Коробок» и «Горячий цех» — там очень вкусный борщ. В среднем за вечер тратим около 3000 рублей, если без вина, днем на бизнес-ланче можно поесть рублей за 700. Мы замужние и не знакомимся, но знаем истории, что интересные знакомства можно завести в караоке-баре «Лепс».
Анастасия, 23 года, администратор
Виктория, 23 года, тренер по плаванию
Отвечают вместе: Мы предпочитаем бары, клубы нам не нравятся в силу возраста. Ходим в «Крышу», бар «Мишкин», караоке «Шиша». Мы обе в отношениях и не знакомимся, но думаем, что хорошие парни есть везде. За вечер тратим по-разному: самое большое, что тратили, — 10 000 рублей. Коктейль раз, коктейль два — и денег нет. Если минимально — 2000 рублей.
Алина, 18 лет, работает в отделе маркетинга
Обычно я выбираю такие локации как дворик за гостиницей «Центральная», Fry, нравится «Типография» — классное атмосферное место, сегодня собираюсь пойти туда. Бар «Крыша» на Военной тоже неплохой, там приятная аудитория, адекватные молодые люди — если хочется познакомиться, то вам туда. За вечер обычно трачу около 1500–2000 рублей.
Мария, учитель
Если рассматривать заведения в центре города, то мне нравится Garden room: там вегетарианское питание, приятная атмосфера, уютная, можно поработать или просто отдохнуть, приятно провести время. По ресторанам я не хожу. За один поход в заведение трачу около 500 рублей — бизнес-ланч или кофе. Я замужем, поэтому не подскажу, где можно познакомиться, не знаю.
Маргарита, 35 лет, домохозяйка
Мне нравится бар «Типография», прихожу туда потанцевать, послушать хорошую музыку. За вечер трачу обычно около 2000 рублей. Я ни с кем не знакомлюсь, поэтому не подскажу.
Анастасия, Вероника, Анастасия, Юлия
Отвечают вместе: Нам нравятся кальянные, например, «Мята» или «Абдула поджигай». Если бар, то Federico Fellini, танцевальные места — «Ириски», «Крыша». Bla Bla Bar разонравился, разочаровывает контингент. Бывает, ходим в караоке-бар «Элвис» или в бар «Элтон» — там прикольно и весело. В среднем тратим от 500 рублей и выше, до 5000 рублей.
Виктория, 27 лет, работает в бьюти-сфере
Из последних заведений, где я была, мне понравилось в «Типографии» и Brothers bar, там хорошая вкусная кухня и приятная атмосфера. В «Типографии» ещё нравится, что можно потанцевать и послушать живую музыку. За вечер я обычно трачу около 2000 рублей.
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