«36 вопросов, чтобы влюбиться»: история Ани и Дениса, которые познакомились на необычном эксперименте

Когда не врешь себе, жить гораздо легче

Вернемся к тому, где хочется легче и интереснее. Знать себя — вот, пожалуй, самое главное условие для успешного поиска пары, говорит Инна Пушкарская.

— Чтобы найти того, с кем тебе станет веселее и легче, нужно как минимум разобраться, что меня родненького веселит, что именно мне тяжело, где мне надо, чтобы было легче, — говорит психолог. — По умолчанию мы что-то про себя знаем. Но я больше 20 лет работаю с людьми, и это «по умолчанию» при ближайшем рассмотрении является набором стереотипов, ограничений, ожиданий, всего чего угодно, но не истинных знаний. Каждый день вижу людей, которые познакомились с самими собой и почувствовали неимоверное счастье.



А если говорить про идеальную счастливую пару (кроме того, что они делают жизнь друг друга легче и интереснее) — это когда в быту люди симметричны, а в психологических моментах комплиментарны. Симметричны — когда вы оба чистюли или вам обоим плевать, где носки лежат. Если так не случилось, то нужно быть друг для друга учителями. Не всё так просто, как кажется, но есть о чём подумать.

— Пока вы будете драить пол, намекая ему, что надо драить, ничего не изменится. А вот когда вы ляжете и пролежите достаточно с ним на диване, он встанет и будет драить, — проводит пример психолог.

С комплиментарностью посложнее, здесь придется возвращаться в детство.



— Мы выбираем пару всегда бессознательно. Это тот человек, который выполнит по сути единственную вещь. Мы говорим: «Он будет меня любить, заботиться». Но по сути произносим следующее: «Ты создашь условие, чтобы я в этом своем взрослом возрасте завершил (завершила) какую-то ситуацию из детства», — говорит Инна Пушкарская. — Если этого не осознавать, то мы будем раз, другой, третий замуж выходить и каждый раз наступать на грабли. А можно приблизиться к этому осознанию и говорить: «Вот, у меня такое, если ты это не даешь, мы разведемся через некоторое время». То есть, когда не врешь себе, жить гораздо легче. Всегда можно подвзрослить нужное, а не тыкаться, как слепой котенок.

Есть момент ожидания — пожалуй, главная линия фильма «В поиске», герои которого живут в этом ожидании каких-то странных, может быть, и ненужных совпадений.



— Ожидание равно убийца любви. Что тогда делать? Место, где живут ожидания, — это то место, где пропал интерес. Интерес — это поиск ответа на вопрос, — рассуждает Инна Пушкарская. — Если я задаю себе вопрос, а у меня ответ есть, это ожидание. А если я подхожу к человеку и задаю ему вопрос, чтобы услышать его ответ, это уже интерес. Интерес, к сожалению, — это первый навык, который губится очень быстро. Но мы взрослые тети и дяди, которые могут это поправить.

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