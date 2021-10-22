«36 вопросов, чтобы влюбиться»: история Ани и Дениса, которые познакомились на необычном эксперименте

В Новосибирске прошел фестиваль Beat Weekend, в рамках которого в кинотеатре «Победа» показали документальный фильм «В поиске». Фильм действительно о поиске — кто и кого ищет в интернет-приложениях типа Tinder. Герои фильма рассуждали о возможностях и разочарованиях знакомств в интернете, делились своими историями. После сеанса зрителей пригласили стать участниками спиддейтинга (быстрых свиданий). Организаторы говорят, что за время пандемии общество отвыкло от такого формата досуга, но сейчас пошла новая волна интереса. Причем если раньше среди желающих поучаствовать было больше женщин, то сейчас 80% кандидатов — мужчины. Люди идут не только на быстрые свидания, но и с интересом пробуют встречи по методике американского психолога Артура Арона. Он придумал 36 вопросов для пары. Незнакомцы задают их друг другу, потом молча смотрят друг другу в глаза и влюбляются. Новосибирцы Аня и Денис познакомились на таком свидании и уже больше двух лет вместе. Они рассказали, как попали на эксперимент, в какой момент было неловко и почему такие вопросы нужно время от времени задавать друг другу.
«Мне 50 лет, и я в поиске»
Так начала свое выступление перед показом документалки Пачо Велеса «В поиске» психолог, коуч Инна Пушкарская. Она напомнила зрителям, что еще совсем недавно людям было некомфортно, а может быть, даже стыдно сказать: «Я в поиске». Когда общество сразу навешивало определенный ярлык: «с тобой что-то не так» или «что-то не то с миром вокруг тебя». Сейчас одиноким быть не то что не стыдно, а порой очень даже комфортно.
Несмотря на этот факт, большинство людей, по ее мнению, все же хотят быть в паре, хотя далеко не всегда признаются в этом. Почему нужна пара? Психолог вывела два мотиватора. Первый — чтобы было интереснее, второй — легче. С одной стороны, звучит просто, с другой — непонятно. Сложность как раз в том, чтобы найти, где хочется легче и где — интереснее, но об этом чуть позже.
36 вопросов и 3 минуты глаза в глаза
Несмотря на тематику фильма «В поиске», на спиддейтинг после кино почти никто не остался. Возможно, потому что был четверг, а не пятница, а может быть, все ушли на свои свидания. Организатор мероприятия Алена Никифорова, которая уже несколько лет проводит такие встречи, рассказала, что сейчас у нее наплыв желающих попасть на свидание вслепую. Особенно в формате по методу Артура Алана. Это американский психолог, который в конце прошлого века провел эксперимент. Он пригласил незнакомых мужчину и женщину и предложил ответить им на 36 придуманных им вопросов. После ответов пара смотрела друг другу в глаза. В результате такого упражнения, по мнению психолога, люди могут влюбиться друг в друга.
— Я занимаюсь этим около трех лет. Изначально, с самых первых пар, это всё было как раз в формате 36 вопросов, — рассказала Алена Никифорова. — Сначала участники заполняют анкеты на сайте, потом в соответствии с этими анкетами я подбираю им пару. До встречи они не знают, с кем будут сидеть и общаться. Потом приходят на место проведения и там уже друг с другом знакомятся. Каждый задает друг другу эти вопросы. Мероприятие длится от 2 до 3 часов, иногда больше. И в конце, после того как они отвечают на все вопросы, смотрят друг другу в глаза три минуты.
За всё время прошло около 50 встреч, на которых было по 3–5 пар. По оценкам организатора, сложилось около 15 пар.
Аня и Денис
Аня и Денис стали участниками такого эксперимента весной 2019 года. Аня попала на свидание, можно сказать, случайно. На ее месте должна была оказаться другая девушка, но она не смогла прийти. В итоге Аня оказалась в паре с Денисом — они учились в одном вузе, но знакомы не были.
— У меня были приятные ощущения, я Дениса узнала. У нас есть даже фото с какой-то конференции: сижу я, и он сзади сидит. То есть мы были рядышком где-то всегда. Знакомое лицо, но больше о нём ничего не знала, — вспоминает Аня.
Денис говорит, что Аня показалась ему немного строгой, такой бизнесвумен: низкий голос, медленно говорила. Он не оценивал Аню сразу как кандидата на пару, потому что пришел просто поучаствовать в мероприятии нового для себя формата, где люди открыты для общения.
— За полгода до этого мы познакомились с Аленой (Никифоровой). Она учит людей, как выступать, я тоже выступал, участвовал в конференциях. Было просто интересно. Она говорила, что есть такая идея, а я довольно закрытый в этом плане, у меня круг общения — два человека, условно говоря. Поэтому иногда меня пробивает на такие мероприятия, где много людей, где можно познакомиться. У меня цель была именно поучаствовать — узнать, как это организовано, как это всё проходит. Я туда шел не любовь искать. И вот, череда небольших случайностей — и мы познакомились с Аней.
То свидание длилось около трех часов. Аня и Денис говорят, что столько времени невозможно общаться формально, не открываясь. Вопросник психолога поднимает темы детства, отношений с родственниками, смерти, дружбы, первой любви, поэтому, если люди открываются друг другу, получается очень глубокое общение.
— Самое прекрасное и сложное в этом процессе, когда после завершения этих вопросов ты несколько минут смотришь человеку в глаза. Всё это происходит после того, как были какие-то откровения, потому что вопросы такие, по которым можно о человеке многое понять, — говорит Аня. — И вот после всего этого смотрите друг другу в глаза молча. Это какой-то интимный момент, в течение этого времени возникают эмоции.
Именно влюбленности не было, говорит Аня. Скорее осознание, что люди открылись друг другу, когда им становится понятно, пошли они на это или нет. Ведь два с половиной часа сложно изображать то, чего нет на самом деле.
После встречи
Неловкий момент произошел после того, как мероприятие закончилось.
— Вы смотрите друг другу в глаза, а потом наступает такое странное ощущение: что делать дальше? То есть мы провели два часа вместе, открылись друг другу, посмотрели в глаза, а теперь что? Нас сейчас как-то скоординируют или мы сами должны что-то делать? Было некоторое ощущение неудобства. Мы медленно натягивали свои куртки, думали: и чего? — вспоминает Аня. — В итоге мы минуту где-то поговорили на улице и решили, что Денис проводит меня до дома. Я оставила свой номер, потом просто начали общаться.
Свидания как-то не удавались, вспоминают Аня с Денисом. Как-то шли по улице от Красного проспекта до площади Калинина, разговор особо не складывался. Тут какая-то девушка поскользнулась, упала прямо перед Денисом. Иногда долго шли молча. Аня признается, что была уверена в том, что это будет заключительная их встреча. На площади Калинина Денис предложил проводить ее дальше. Она согласилась пройтись вместе еще один отрезок пути, до СГУПСа, а про себя думала: ладно, после этого точно больше его не увижу. Когда подошли к дому, Денис попросил Аню вынести ему кипяток.
— Это был такой странный вопрос. Говорю: «Зачем тебе кипяток?» Оказалось, что ему нужно было выпить «ТераФлю». Да, дальше начал происходить треш, — смеется Аня. — Короче, через 10 минут каким-то образом он оказался на моей кухне. Выпил там свое «ТераФлю», ну а дальше всё как в тумане.
Аня и Денис вместе два с половиной года. Им по 27 лет. Аня интернет-маркетолог, Денис работает финансовым аналитиком в банке. Они понимают, что в чём-то очень разные: Денис немногословный и не всегда хочет часто выходить из дома. Аня не может сидеть дома, и вообще она больше человек творческий, по крайней мере так ее характеризует Денис. Они завели двух черных кошек. Рассказывают, что хотели одного котика, даже сходили на выставку кошек, от которой у них остались не очень приятные впечатления: люди специально разводят животных, чтобы их продавать за бешеные деньги, а ведь есть котики, которых подбрасывают в подъезды, они тоже хорошие, им тоже нужна любовь. Из «той коробки в подъезде» им достались два черных котенка. Два — это чтобы одной кошке не было скучно.
— Сказать, что всё супергуд и всё как в сказке, — это неправда, так не бывает, — говорит Аня. — Бывают какие-то вопросы, но мы просто их обсуждаем, приходим к какому-то выводу, действию.
Денис уверен, что договариваться не так сложно, как может казаться. Главное, понимать это, действительно разговаривать и быть готовым идти на компромисс, слышать друг друга.
Не мешает и повторить
36 вопросов, чтобы влюбиться, — упражнение не только для тех, кто в поиске. Так говорится в описании методики. В этом уверены и Аня с Денисом. Кстати, они планируют задать их друг другу снова, ведь все мы взрослеем, меняются наши взгляды и появляется новый опыт.
— Это просто даже интересно для себя, посмотреть на себя, как ты отвечаешь на эти вопросы, какие у тебя мысли, — объясняет Аня.
Вряд ли можно говорить о том, что одного вопросника психолога будет достаточно, чтобы появилась связь, чтобы действительно влюбиться. Тут много факторов, стечение обстоятельств. Но в таком формате люди как будто попадают в немного вынужденные, может быть, даже экстремальные условия, в которых получается раскрыться.
Мужчин больше
Возрастных ограничений для участников нет. Изначально средний возраст был 21–24 года, сейчас — 24–30 лет.
— Я не знаю, с чем это связано, но по крайней мере в этом наборе огромное количество мужчин, просто невероятное количество. Сейчас у меня висит 37 заявок, притом что проект я практически никак не рекламирую, — говорит Алена Никифорова. — В процентном соотношении это 80% молодых людей, 20% девушек. Это нонсенс. Причем, судя по анкете, все молодые люди нацелены на продолжительные отношения.
К вопросам Артура Арона Алена решила добавить еще четыре своих — те, которые участники посчитают нужным задать собеседнику. Вообще это мероприятие необязательно расценивать как возможность найти пару, говорит Алена Никифорова. Многие приходят просто для общения, почему бы не воспринимать это как альтернативный формат досуга.
Когда не врешь себе, жить гораздо легче
Вернемся к тому, где хочется легче и интереснее. Знать себя — вот, пожалуй, самое главное условие для успешного поиска пары, говорит Инна Пушкарская.
— Чтобы найти того, с кем тебе станет веселее и легче, нужно как минимум разобраться, что меня родненького веселит, что именно мне тяжело, где мне надо, чтобы было легче, — говорит психолог. — По умолчанию мы что-то про себя знаем. Но я больше 20 лет работаю с людьми, и это «по умолчанию» при ближайшем рассмотрении является набором стереотипов, ограничений, ожиданий, всего чего угодно, но не истинных знаний. Каждый день вижу людей, которые познакомились с самими собой и почувствовали неимоверное счастье.
А если говорить про идеальную счастливую пару (кроме того, что они делают жизнь друг друга легче и интереснее) — это когда в быту люди симметричны, а в психологических моментах комплиментарны. Симметричны — когда вы оба чистюли или вам обоим плевать, где носки лежат. Если так не случилось, то нужно быть друг для друга учителями. Не всё так просто, как кажется, но есть о чём подумать.
— Пока вы будете драить пол, намекая ему, что надо драить, ничего не изменится. А вот когда вы ляжете и пролежите достаточно с ним на диване, он встанет и будет драить, — проводит пример психолог.
С комплиментарностью посложнее, здесь придется возвращаться в детство.
— Мы выбираем пару всегда бессознательно. Это тот человек, который выполнит по сути единственную вещь. Мы говорим: «Он будет меня любить, заботиться». Но по сути произносим следующее: «Ты создашь условие, чтобы я в этом своем взрослом возрасте завершил (завершила) какую-то ситуацию из детства», — говорит Инна Пушкарская. — Если этого не осознавать, то мы будем раз, другой, третий замуж выходить и каждый раз наступать на грабли. А можно приблизиться к этому осознанию и говорить: «Вот, у меня такое, если ты это не даешь, мы разведемся через некоторое время». То есть, когда не врешь себе, жить гораздо легче. Всегда можно подвзрослить нужное, а не тыкаться, как слепой котенок.
Есть момент ожидания — пожалуй, главная линия фильма «В поиске», герои которого живут в этом ожидании каких-то странных, может быть, и ненужных совпадений.
— Ожидание равно убийца любви. Что тогда делать? Место, где живут ожидания, — это то место, где пропал интерес. Интерес — это поиск ответа на вопрос, — рассуждает Инна Пушкарская. — Если я задаю себе вопрос, а у меня ответ есть, это ожидание. А если я подхожу к человеку и задаю ему вопрос, чтобы услышать его ответ, это уже интерес. Интерес, к сожалению, — это первый навык, который губится очень быстро. Но мы взрослые тети и дяди, которые могут это поправить.
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