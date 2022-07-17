«Гости пристают, босс распускает руки». Что рассказывают девушки, уехавшие за границу работать аниматорами, хостес и танцовщицами

Нет. По крайней мере, так следует из рассказов самих работниц.

— Не надо ехать сюда, этот клуб — просто ужас. Чертов бордель без света, гости постоянно пристают, не знаю, как бедные девочки там выкручиваются. Босс не всем платит, заведение ужасное, туалеты обрыганные. В Анталье лучше, но проблем с полицией больше, — делятся опытом хостес, которые ездили работать в Турции.

— Клуб — просто жесть. Босс неадекватный, обманщик еще тот. Бывает, распускает руки, — предупреждает хостес из Италии.

— На Кипре можно зарабатывать, но точно не у этого босса. Он девочек чуть ли не силой толкает на выкупы (уход с гостем за пределы клуба. — Прим. ред.). Я была в шоке, сбежала оттуда. Предупреждал бы сразу, что ему нужны проститутки. Пусть сам за сотку уезжает непонятно с кем, — возмущается стриптизерша.