«У девочек от гостей остаются синяки и вырванные волосы». Откровения управляющей стриптиз-клубом

Девушек за это увольняют на месте. Не могу отрицать: есть клубы, в которых оказываются интим-услуги. Все про это знают. Но это больше касается Москвы или Питера. Когда у тебя 12 миллионов населения и есть поток постоянных приезжих, ты можешь где-то что-то как-то тихо делать. Но в городах поменьше так не работает, об этом обязательно быстро узнают и быстро прикроют.



Но, конечно, не всё так чинно и благородно. Существуют выкупы: это когда девушка платит клубу штраф за то, что уходит со смены посреди ночи. Уйти со смены — это абсолютно легальная деятельность. Даже если уходит она вместе со своим гостем в ближайшую гостиницу. После того как танцовщица оплачивает штраф, она ни в каком смысле не является сотрудником клуба, и то, что она делает дальше — это ее личное дело. Она сама себе хозяйка, она сама решает, как распоряжаться той или иной ситуацией, мужчиной, женщиной, деньгами — всем, чем угодно. Моя ответственность здесь заканчивается. Всё, что я делаю — это просто беру штраф за то, что она бросила смену. Остальное девушка делает сама, по личной договоренности с гостем и сугубо по своему желанию.

