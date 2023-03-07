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Фоторепортаж

«Сегодня мы учиним разнос»: фоторепортаж с закрытой вечеринки в нижнем белье — такого вы еще не видели

Красотки танцевали на барной стойке и не стеснялись

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Показ новой коллекции нижнего белья от новосибирского бренда

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Никто такого не ожидал, но оно случилось. Вечером субботы в баре «Ириски» прошла закрытая вечеринка — показ новой коллекции нижнего белья от местного бренда. Вместо скучной подиумной проходки и моделей с постными лицами гостям показали настоящее шоу: манекенщиц заменили танцовщицы, которые устроили на барной стойке настоящую фантасмагорию и ввели зрителей в транс (особенно мужскую половину). Корреспонденты НГС посетили необычную вечеринку — рассказываем, что там было.

Идея организовать мероприятие в таком формате пришла владелице бренда нижнего белья Le Paradise Кристине Медведевой.

— Сегодня мы учиним разнос и сотворим историю! — написала Кристина у себя на страничке во «ВКонтакте» накануне праздника и не соврала — про историю, ведь мероприятий в таком формате в нашем городе еще не было. Танцевальные показы устраивают именитые модные дома, ставят балетные постановки в своих одеждах или демонстрируют новую линейку в ритме фламенко, но Новосибирск — точно нет, не видели.

Владелица бренда Le Paradise Кристина Медведева

Владелица бренда Le Paradise Кристина Медведева

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Для показа Кристина искала не статичных моделей (их мы видели уже много раз, скучно), а профессиональных танцовщиц, которые устроят настоящую феерию. Направленность коллекции говорила за себя: нижнее белье, купальники, домашняя одежда — без элементов стрип-пластики явно не обойтись, а барная стойка вместо привычного танцпола добавляла перчинки.

Билет на мероприятие стоил всего 1000 рублей.

— Я хотела, чтобы каждый желающий мог попасть на наше шоу и чувствовал себя комфортно, — говорит Кристина.

Мария Волкова и Оксана Сморода, блогеры

Мария Волкова и Оксана Сморода, блогеры

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В итоге в зале бара «Ириски» собралось больше сотни человек. На входе гостей ожидали бокалы вина на выбор и большой кэнди-бар. Поддержать девушку пришли близкие и друзья, коллеги и партнеры, а также все неравнодушные и заинтересованные.

— Я давно знаю Кристину, пришла поддержать ее, рада разделить с ней этот значимый момент, — говорит Анастасия.

Анастасия, подруга Кристины Медведевой

Анастасия, подруга Кристины Медведевой

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— Я большая поклонница этого бренда. У меня не один комплект, — признается Екатерина. — Очень интересно, что сегодня будет, я в предвкушении.

Гости не знали, какой будет программа, организаторы не раскрывали карты

Гости не знали, какой будет программа, организаторы не раскрывали карты

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Основная программа разделилась на четыре части. Показ начали с легкого, вероятно, чтобы раздразнить публику: на барную стойку игриво вышли танцовщицы в розовых шелковых халатах, домашних костюмах, пижамах.

Первой показали домашнюю одежду

Первой показали домашнюю одежду

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Следующим был показ нижнего белья для деловых женщин, этаких акул бизнеса — строгие, в меру сексуальные комплекты.

Стоимость комплектов в магазине — до 3000 рублей

Стоимость комплектов в магазине — до 3000 рублей

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В дерзком танце девушки разбрасывали листы бумаги, а в конце эффектно растоптали ноутбук каблуками.

Каждое появление танцовщиц вызывало бурю эмоций

Каждое появление танцовщиц вызывало бурю эмоций

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— Многие говорили про это мероприятие: я решила прийти и поддержать, потому что такой масштаб в нашем городе впервые. Это не формат Новосибирска, не то, что обычно творится у нас в клубах. Хочется посмотреть своими глазами и быть внутри всего этого, — говорит блогер Анна.

Анну привлек формат мероприятия, она решила прийти и поддержать новосибирский бренд

Анну привлек формат мероприятия, она решила прийти и поддержать новосибирский бренд

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Участницы шоу — белый и черный ангел

Участницы шоу — белый и черный ангел

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Выход в купальниках и пляжной одежде добавил драйва — стоит ли говорить о том, что все взгляды были прикованы к барной стойке?

Немного спецэффектов для красоты картинки

Немного спецэффектов для красоты картинки

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Глядя на пляжную коллекцию, сразу захотелось на море

Глядя на пляжную коллекцию, сразу захотелось на море

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Сексуальные комплекты оставили на сладкое, те, которые женщина надевает для соблазнения мужчины, в которых чувствует себя особенной и притягательной.

Бренду Le Paradise исполнилось 5 лет

Бренду Le Paradise исполнилось 5 лет

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Люди в зале боялись что-то пропустить и завороженно смотрели на происходящее на стойке.

Среди гостей разыграли путевку в Таиланд

Среди гостей разыграли путевку в Таиланд

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В этот момент было немного жаль мужчин, которые пришли на шоу со своими женами. Хотя каждый гость знал, куда идет.

Кристина Медведева хотела сделать шоу, которое будет отличаться от других

Кристина Медведева хотела сделать шоу, которое будет отличаться от других

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Последняя часть показа будто ввела в транс, но всё хорошее рано или поздно заканчивается.

В скором времени появится новая линейка одежды

В скором времени появится новая линейка одежды

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Напоследок все девушки вышли на сцену еще раз, чтобы вновь продемонстрировать одежду бренда.

Официальная часть завершилась праздничным тортом

Официальная часть завершилась праздничным тортом

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— Людям нравится уединение, они хотят прийти в магазин так, чтобы к ним не приставали, не ходили за ними по пятам. Человек сам сообщит о своих желаниях. В своем магазине я сделала то, чего мне не хватало в других. Мы не гонимся за количеством клиентов, за продажами, мы за качество, за пространство, в которое хочется возвращаться, — говорит Кристина Медведева.

Что еще интересно узнать о нижнем белье от сибирячек

Свою линейку нижнего белья запустила еще одна сибирячка — Марина Трубицына (Марипуля) приучила женщин всей страны носить шикарное нижнее белье и стала зарабатывать на этом. Она управляет двумя магазинами в Новосибирске и одним в Севастополе, бренд называется Maman Folle, что в переводе с французского означает «сумасшедшая мамаша»: у Марины трое детей, она известный в Новосибирске блогер.

Швея Алевтина Грицкевич выбрала узкую направленность и сконцентрировалась на создании комплектов для женщин с маленькой грудью. Она помогает клиенткам избавиться от комплексов, которые испытала на себе. Каждый день она создает кружевные лифы, трусики, пояса и портупеи. Сибирячка говорит, что за ее выбором стоит личная история.

Большинство женщин носит неправильное белье и даже не подозревает об этом. Бретели бюстгальтера спадают и доводят до помешательства, дышать трудно, и единственная мысль — поскорее добраться до дома и снять эту неприятную вещь. Однако столь важный элемент женского гардероба был придуман явно не с целью навредить. Специалист в области бра-фиттинга Юлия Шарафудинова помогает женщинам выбрать белье правильно — прочтите ее рекомендации.

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