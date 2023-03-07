«Сегодня мы учиним разнос»: фоторепортаж с закрытой вечеринки в нижнем белье — такого вы еще не видели

Никто такого не ожидал, но оно случилось. Вечером субботы в баре «Ириски» прошла закрытая вечеринка — показ новой коллекции нижнего белья от местного бренда. Вместо скучной подиумной проходки и моделей с постными лицами гостям показали настоящее шоу: манекенщиц заменили танцовщицы, которые устроили на барной стойке настоящую фантасмагорию и ввели зрителей в транс (особенно мужскую половину). Корреспонденты НГС посетили необычную вечеринку — рассказываем, что там было.
Идея организовать мероприятие в таком формате пришла владелице бренда нижнего белья Le Paradise Кристине Медведевой.
— Сегодня мы учиним разнос и сотворим историю! — написала Кристина у себя на страничке во «ВКонтакте» накануне праздника и не соврала — про историю, ведь мероприятий в таком формате в нашем городе еще не было. Танцевальные показы устраивают именитые модные дома, ставят балетные постановки в своих одеждах или демонстрируют новую линейку в ритме фламенко, но Новосибирск — точно нет, не видели.
Для показа Кристина искала не статичных моделей (их мы видели уже много раз, скучно), а профессиональных танцовщиц, которые устроят настоящую феерию. Направленность коллекции говорила за себя: нижнее белье, купальники, домашняя одежда — без элементов стрип-пластики явно не обойтись, а барная стойка вместо привычного танцпола добавляла перчинки.
Билет на мероприятие стоил всего 1000 рублей.
— Я хотела, чтобы каждый желающий мог попасть на наше шоу и чувствовал себя комфортно, — говорит Кристина.
В итоге в зале бара «Ириски» собралось больше сотни человек. На входе гостей ожидали бокалы вина на выбор и большой кэнди-бар. Поддержать девушку пришли близкие и друзья, коллеги и партнеры, а также все неравнодушные и заинтересованные.
— Я давно знаю Кристину, пришла поддержать ее, рада разделить с ней этот значимый момент, — говорит Анастасия.
— Я большая поклонница этого бренда. У меня не один комплект, — признается Екатерина. — Очень интересно, что сегодня будет, я в предвкушении.
Основная программа разделилась на четыре части. Показ начали с легкого, вероятно, чтобы раздразнить публику: на барную стойку игриво вышли танцовщицы в розовых шелковых халатах, домашних костюмах, пижамах.
Следующим был показ нижнего белья для деловых женщин, этаких акул бизнеса — строгие, в меру сексуальные комплекты.
В дерзком танце девушки разбрасывали листы бумаги, а в конце эффектно растоптали ноутбук каблуками.
— Многие говорили про это мероприятие: я решила прийти и поддержать, потому что такой масштаб в нашем городе впервые. Это не формат Новосибирска, не то, что обычно творится у нас в клубах. Хочется посмотреть своими глазами и быть внутри всего этого, — говорит блогер Анна.
Выход в купальниках и пляжной одежде добавил драйва — стоит ли говорить о том, что все взгляды были прикованы к барной стойке?
Сексуальные комплекты оставили на сладкое, те, которые женщина надевает для соблазнения мужчины, в которых чувствует себя особенной и притягательной.
Люди в зале боялись что-то пропустить и завороженно смотрели на происходящее на стойке.
В этот момент было немного жаль мужчин, которые пришли на шоу со своими женами. Хотя каждый гость знал, куда идет.
Последняя часть показа будто ввела в транс, но всё хорошее рано или поздно заканчивается.
Напоследок все девушки вышли на сцену еще раз, чтобы вновь продемонстрировать одежду бренда.
— Людям нравится уединение, они хотят прийти в магазин так, чтобы к ним не приставали, не ходили за ними по пятам. Человек сам сообщит о своих желаниях. В своем магазине я сделала то, чего мне не хватало в других. Мы не гонимся за количеством клиентов, за продажами, мы за качество, за пространство, в которое хочется возвращаться, — говорит Кристина Медведева.
Что еще интересно узнать о нижнем белье от сибирячек
Свою линейку нижнего белья запустила еще одна сибирячка — Марина Трубицына (Марипуля) приучила женщин всей страны носить шикарное нижнее белье и стала зарабатывать на этом. Она управляет двумя магазинами в Новосибирске и одним в Севастополе, бренд называется Maman Folle, что в переводе с французского означает «сумасшедшая мамаша»: у Марины трое детей, она известный в Новосибирске блогер.
Швея Алевтина Грицкевич выбрала узкую направленность и сконцентрировалась на создании комплектов для женщин с маленькой грудью. Она помогает клиенткам избавиться от комплексов, которые испытала на себе. Каждый день она создает кружевные лифы, трусики, пояса и портупеи. Сибирячка говорит, что за ее выбором стоит личная история.
Большинство женщин носит неправильное белье и даже не подозревает об этом. Бретели бюстгальтера спадают и доводят до помешательства, дышать трудно, и единственная мысль — поскорее добраться до дома и снять эту неприятную вещь. Однако столь важный элемент женского гардероба был придуман явно не с целью навредить. Специалист в области бра-фиттинга Юлия Шарафудинова помогает женщинам выбрать белье правильно — прочтите ее рекомендации.