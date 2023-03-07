«Сегодня мы учиним разнос»: фоторепортаж с закрытой вечеринки в нижнем белье — такого вы еще не видели

Свою линейку нижнего белья запустила еще одна сибирячка — Марина Трубицына (Марипуля) приучила женщин всей страны носить шикарное нижнее белье и стала зарабатывать на этом. Она управляет двумя магазинами в Новосибирске и одним в Севастополе, бренд называется Maman Folle, что в переводе с французского означает «сумасшедшая мамаша»: у Марины трое детей, она известный в Новосибирске блогер.

Швея Алевтина Грицкевич выбрала узкую направленность и сконцентрировалась на создании комплектов для женщин с маленькой грудью. Она помогает клиенткам избавиться от комплексов, которые испытала на себе. Каждый день она создает кружевные лифы, трусики, пояса и портупеи. Сибирячка говорит, что за ее выбором стоит личная история.