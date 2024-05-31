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Здоровье эксперт «Начинать с 30 лет». Кардиолог дала советы, как правильно мерить давление дома и в офисе, и ответила на 5 важных вопросов

«Начинать с 30 лет». Кардиолог дала советы, как правильно мерить давление дома и в офисе, и ответила на 5 важных вопросов

Специалист — про самые частые сомнения своих пациентов

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Начинать мерить давление постоянно нужно уже с 30 лет

Проблемы с сердцем часто становятся поводом для обращения к врачу: никому не хочется оказаться в больнице с инфарктом. И у тех, кто сталкивается с ними нечасто, возникает немало вопросов, начиная с самых простых. Например, с какими симптомами надо идти к кардиологу и что показывает ЭКГ.

Врач-кардиолог НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в постоянной рубрике «Доктора Питера» в видео отвечает на пять вопросов, которые часто задают пациенты.

Анна Сиверина, кардиолог, к. м. н., научный сотрудник отдела неотложной кардиологии и ревматологии НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

  • Самые частые заболевания сердца?

  • С какими жалобами чаще всего приходят пациенты и на какие точно надо обратить внимание?

  • ЭКГ — информативное исследование? И что показывает?

  • Как правильно контролировать давление?

  • Как самостоятельно понять, что надо обратиться к кардиологу?

Инфаркты молодеют

— Чаще всего люди страдают ишемической болезнью сердца, причем проявления ее бывают самыми разными. При недостаточном лечении или неадекватном подборе терапии стабильная стенокардия может дестабилизироваться и приводить даже к развитию острого инфаркта миокарда.

Еще одна распространенная проблема — гипертоническая болезнь. Если ее не лечить или лечить некорректно, то это может приводить к развитию гипертонических кризов, которые, в свою очередь, приводят к осложнениям, таким как развитие транзиторной ишемической атаки и острого нарушения мозгового кровообращения.

Важно, что сейчас отмечается значительное омоложение как гипертонической, так и ишемической болезней сердца. Поэтому пациенты сейчас более молодые, чуть старше 30 лет, у них порой встречаются такие осложнения, как инфаркт миокарда.

Самые частые жалобы

Наиболее часто пациенты говорят о повышении артериального давления, которое, конечно, сопровождается жалобами на слабость, головокружение, нестойкость походки. На это нужно обращать внимание.

Вторые по частоте обращений — нарушения сердечного ритма. Пациенты жалуются на перебои, замирание в области сердца. В таких случаях часто диагностируется нарушение сердечного ритма и проводимости.

Третьи по частоте жалобы — на дискомфорт, одышку или боли в сердце, которые возникают, как правило, на фоне физической нагрузки и проходят в покое.

Важно всегда ориентироваться на собственное самочувствие. При появлении похожих симптомов надо незамедлительно обратиться к кардиологу, пройти обследование и не игнорировать регулярную диспансеризацию. Она позволяет на раннем этапе диагностировать большое количество заболеваний и, соответственно, предотвратить развитие осложнений, инфарктов, инсультов.

Что покажет ЭКГ

Электрокардиограмма — информативное исследование, которое позволяет оценить нарушение сердечного ритма и проводимости и на ранних этапах диагностировать многие заболевания сердца. Этот распространенный метод доступен для каждого пациента. Как правило, по данным ЭКГ диагностируют:

  • различные нарушения ритма;

  • аритмии;

  • блокады сердца;

  • реполяризацию миокарда;

  • нестабильные формы ишемической болезни, такие как нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда;

  • гипертрофию левого желудочка;

  • различные кардиомиопатии.

Как правильно измерять давление

Контроль артериального давления нужно вести фактически уже с 30 лет. Измерять его нужно правильно: в помещении, где не душно и не холодно, через 30 минут после физической активности, курения и приема пищи.

Пациент должен выбрать удобное положение: сидя на стуле, с опорой для спины, ноги должны находиться на полу, рука с манжетой — на уровне сердца и лежать на столе.

Измерять артериальное давление в домашних условиях необходимо два раза с интервалом в минуту и по результатам выбирать среднее значение артериального давления.

Если пациент находится в офисе и отмечает ухудшение самочувствия, то для более точных цифр артериального давления необходимо трехкратное измерение с интервалом в 1 минуту и выбор среднего значения.

Если давление сильно упало

По словам кардиолога Анны Кореневич, есть люди, которые живут с артериальным давлением 90/60 и ничего особо плохого не ощущают — для них это норма. Если же у вас обычно 120/90 или слегка повышенное давление, которое вдруг резко упало, помощь нужна, но не всегда.

Анна Кореневич, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук

— Если у вас давление снизилось до 90/60 и при этом хорошее самочувствие, дополнительно ничего делать не надо. Это не опасное артериальное давление. <…> Если вы чувствуете себя не очень хорошо при этом давлении, появилось головокружение, потливость, слабость, возможно, даже тошнота, тогда на эту ситуацию стоит обращать внимание, — рассказала Анна Кореневич.

Как отметила доктор, таблеток для повышения давления нет. А самопомощь в таких ситуациях заключается в весьма простых действиях. Итак, что можно сделать.

  1. Самое первое — лечь таким образом, чтобы ноги были чуть выше головы. Можно, например, положить под ноги подушку.

  2. Пить жидкость — воду, чай, молодым можно и кофе. По словам кардиолога, дополнительное питье не стоит давать тем, кто уже страдает отеками и одышкой — при сердечной недостаточности, тяжелых пороках сердца, после инфаркта.

  3. Съесть что-нибудь соленое, чтобы задержать жидкость в организме — кусочек соленого огурца или селедки.

  4. Побольше отдыхать.

А если давление, наоборот, резко поднялось?

Ранее Анна Кореневич дала советы тем, у кого вдруг резко подскочило давление. По словам доктора, внезапный подъем артериального давления многих пугает, но бояться его не стоит — инфарктом или инсультом это, как правило, не грозит. Более опасным состоянием кардиологи считают длительное повышение давления — на протяжении нескольких месяцев и даже лет.

В подавляющем большинстве случаев внезапный скачок давления вызван психоэмоциональным напряжением. Поэтому самый главный способ помочь себе — как можно быстрее успокоиться. Как это сделать, Анна Кореневич перечислила несколько вариантов. Например, может помочь горячая ванночка для ног или прогулка в быстром темпе.

ПО ТЕМЕ
Давление Артериальная гипертония Гипертонический криз Сердечно-сосудистая недостаточность Инфаркт миокарда
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