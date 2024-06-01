Данила Козловский выиграл суд у серийного доносчика. Сумма иска поражает воображение

Актер Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства у активиста Виталия Бородина. Об этом артист рассказал в своем телеграм-канале.

Суд повторно признал высказывания Бородина о том, что актер якобы призывал к протестам и митингам, не соответствующими действительности. По словам Козловского, активиста обязали удалить слова об актере, а также опубликовать опровержение и заплатить один рубль в качестве моральной компенсации.