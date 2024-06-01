Данила Козловский выиграл суд у серийного доносчика. Сумма иска поражает воображение

Актер Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства у активиста Виталия Бородина. Об этом артист рассказал в своем телеграм-канале.
Суд повторно признал высказывания Бородина о том, что актер якобы призывал к протестам и митингам, не соответствующими действительности. По словам Козловского, активиста обязали удалить слова об актере, а также опубликовать опровержение и заплатить один рубль в качестве моральной компенсации.
— В случае неповиновения Бородин попадет под пристальное внимание судебных приставов, будет ограничен в выездах и его имущество, стоимость которого явно на несколько порядков выше суммы присужденной мне компенсации, рискует оказаться под арестом, — написал Козловский. — Вопреки его стараниям грязной ложью создать вокруг меня атмосферу подозрительности и ненависти, вопреки всем трудностям я продолжаю жить в России.
Касательно компенсации актер заметил: «Копейка рубль бережет».
Виталий Бородин, в свою очередь, сообщил, что никакого рубля актер не получит — пока не пройдет все судебные инстанции.
— Ситуация может развернуться на 240 градусов. То, что вчера суд оставил первое решение в силе, это еще ни о чем не говорит, — отметил Бородин в своем телеграм-канале. — Пока радуйтесь, потом будет печаль.
Подробнее про жалобу активиста можете прочитать здесь. Виталий Бородин известен тем, что регулярно пишет заявления на артистов в органы с требованием проверить их на дискредитацию армии и признать иноагентами.