«Перелом челюсти, разрыв печени»: школьница уже месяц в больнице после ДТП — в аварии винят пасынка депутата

Девочка получила настолько тяжкий вред здоровью, что ее не могут переместить из общей палаты в более комфортную Источник: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску











Мать восьмиклассницы, получившей серьезные увечья в ДТП на Красном проспекте, рассказала редакции НГС о состоянии дочери. По словам женщины, за месяц с момента аварии принципиальных изменений не было, не считая перевода из реанимации в общую палату больницы.



— У дочки перелом челюсти в двух местах, контузия легкого, микрокапсульный разрыв печени, закрытый перелом тазобедренной кости, очень сложный перелом ноги и множественные ушибы, — рассказала НГС Мария. У женщины на руках нет никаких документов по ситуации.



Сама авария произошла в воскресенье, 28 апреля, на Красном проспекте. Водитель белого Subaru Forester ехал с улицы Краузе и сбил девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на неустановленный сигнал светофора.



— Водитель Subaru Дмитрий и его мать приезжали к нам в больницу, даже пытались снять нам платную палату. Но у дочери настолько сложный перелом ноги, что она не транспортабельна. Также мать Дмитрия передавала на день рождения моей дочери подарок, какие-то игрушки, — добавила Мария.



По данным источника НГС в силовых структурах, Subaru управлял Дмитрий Фатчихин. На момент публикации он не стал фигурантом уголовного дела.



— Экспертиза установила, что здоровью пострадавшей нанесен тяжкий вред. На данный момент материалы переданы в СК для принятия решения возбуждении уголовного дела, — сообщил источник.



В СК Новосибирской области сообщили НГС, что к ним не поступили эти материалы.

В телеграм-канале Rodniki_54 местные жители утверждают, что за рулём Subaru находился пасынок депутата горсовета Новосибирска Евгения Крайнова — Дмитрий Фатчихин. Сам депутат это не подтверждает, но и не опровергает.

— А зачем вам это знать? Вы давайте сами разбирайтесь, ваши вопросы некорректны, — заявил Крайнов и завершил разговор с журналистом НГС.

В соцсети Дмитрий Фатчихин отметил депутата на одном из фото Источник: https://vk.com/el_gant











Сам Дмитрий Фатчихин не ответил на звонки журналиста НГС. В переписке в социальной сети «ВКонтакте» мужчина поинтересовался, какие вопросы интересуют редакцию. Узнав, какие, мужчина не пожелал ответить.

Дмитрий Фатчихин позирует на фоне «Субару», но в ДТП участвовала машина другой модели Источник: https://vk.com/el_gant











28 мая центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 21-летнему Александру Бушкову — сыну экс-депутата алтайского Заксобрания. Он обвинялся в смертельном ДТП на Октябрьской магистрали, которое произошло в апреле 2023 года.

