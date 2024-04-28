Сбил на переходе: в Новосибирске 15-летняя девочка попала под колеса Subaru

В Калининском районе Новосибирска под колеса автомобиля Subaru Forester попала 15-летняя девочка. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Авария произошла около 18 часов в воскресенье, 28 апреля, на Красном проспекте. Водитель иномарки двигался со стороны улицы Краузе и в пути сбил девочку-подростка, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на неустановленный сигнал светофора.
15-летняя пострадавшая была доставлена в больницу, характер её травм уточняется.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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