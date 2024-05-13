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Развлечения обзор «Вот так я согласна». Звезда «Уральских пельменей» из Новосибирска похвасталась шикарным полетом в салоне первого класса

«Вот так я согласна». Звезда «Уральских пельменей» из Новосибирска похвасталась шикарным полетом в салоне первого класса

Ксения Корнева показала фотографии ее роскошного места

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Ксения Корнева с шиком долетела до Москвы

Актриса «Уральских пельменей» Ксения Корнева поделилась со своими поклонниками фотографиями из салона первого класса в самолете. 10 мая звезда возвращалась из Праги домой, в Москву, с пересадкой в Стамбуле.

— Вот так я согласна летать вполне. Лучший полет в мире сегодня со мной произошел, — написала Корнева в соцсетях.

Актриса показала свой личный столик, на котором стоит кофе из Starbucks

Судя по данным на сайте авиакомпании, стоимость билета в одну сторону в шикарном первом классе стоит от 72 тысяч до 134 тысяч рублей.

Ранее звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева намекнула своим подписчикам на перемены в личной жизни. Артистка улетела за границу в Прагу, где в новогоднюю ночь ей сделали предложение. Вскоре актриса разорвала помолвку. Теперь многие поклонники уверены, что она помирилась со своим возлюбленным.

ПО ТЕМЕ
Ксения Корнева Уральские пельмени Первый класс Самолет Турция Стамбул Москва Стамбул - Москва
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