«Вот так я согласна». Звезда «Уральских пельменей» из Новосибирска похвасталась шикарным полетом в салоне первого класса

Ксения Корнева с шиком долетела до Москвы Источник: Ксения Корнева / T.me

Актриса «Уральских пельменей» Ксения Корнева поделилась со своими поклонниками фотографиями из салона первого класса в самолете. 10 мая звезда возвращалась из Праги домой, в Москву, с пересадкой в Стамбуле.

— Вот так я согласна летать вполне. Лучший полет в мире сегодня со мной произошел, — написала Корнева в соцсетях.

Актриса показала свой личный столик, на котором стоит кофе из Starbucks Источник: Ксения Корнева / T.me











Источник: Ксения Корнева / T.me











Источник: Ксения Корнева / T.me











Судя по данным на сайте авиакомпании, стоимость билета в одну сторону в шикарном первом классе стоит от 72 тысяч до 134 тысяч рублей.