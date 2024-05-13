«Вот так я согласна». Звезда «Уральских пельменей» из Новосибирска похвасталась шикарным полетом в салоне первого класса

Актриса «Уральских пельменей» Ксения Корнева поделилась со своими поклонниками фотографиями из салона первого класса в самолете. 10 мая звезда возвращалась из Праги домой, в Москву, с пересадкой в Стамбуле.
— Вот так я согласна летать вполне. Лучший полет в мире сегодня со мной произошел, — написала Корнева в соцсетях.
Судя по данным на сайте авиакомпании, стоимость билета в одну сторону в шикарном первом классе стоит от 72 тысяч до 134 тысяч рублей.
Ранее звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева намекнула своим подписчикам на перемены в личной жизни. Артистка улетела за границу в Прагу, где в новогоднюю ночь ей сделали предложение. Вскоре актриса разорвала помолвку. Теперь многие поклонники уверены, что она помирилась со своим возлюбленным.