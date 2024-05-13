Почему вы не худеете: диетолог назвала три распространенные привычки, из-за которых не уходит вес

— В день должно быть обязательно три белковых продукта, то есть на завтрак, обед и ужин нужно есть мясное, рыбное или яйца, а также творог, сыр и кисломолочные продукты. Если говорить про клетчатку, то овощей и фруктов в рационе должно быть в объеме 400–500 граммов. Если перевести на обычный язык — это два-три фрукта и два салата в день, которые заправлены нерафинированный маслом для того, чтобы получать необходимые полезные жиры и витамин А, витамин Е. Если мы говорим про крупы, то берем цельнозерновые, цельнозерновой хлеб, макароны и цельнозерновая мука, если мы говорим о какой-то выпечке. Собственно, две порции углеводов в день обязательно должны быть, это часть нашей жизни и энергии. Я обычно предлагаю в завтрак и в обед, а ужин делать более легким, например, белково-овощным, — описывает правильный рацион врач-диетолог.