24 года за убийство жены: как судили экс-министра Казахстана Бишимбаева — вся история громкого дела

Источник: Городские порталы

13 мая судья огласила приговор бывшему министру национальной экономики и помощнику президента Казахстана Куандыку Бишимбаеву. Присяжные сочли, что он виновен в истязаниях и убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой.



Бишимбаева задержали 9 ноября 2023 года. Накануне вечером он жестоко избил Султанат и оставил умирать в помещении ресторана, который принадлежит его семье. Экс-министр пытался доказать, что Султанат спровоцировала его на это своим поведением, а также — что у него не было намерения убивать ее. Однако это не убедило суд присяжных. Имевшийся у Бишимбаева срок за коррупцию, как и состояние алкогольного опьянения, в котором он находился в момент убийства, признали отягчающими обстоятельствами.