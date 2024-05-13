НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+23°

пасмурно, без осадков

ощущается как +21

2 м/c,

южн.

 750мм 22%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,63
EUR 98,85
Реклама

СРОЧНО

Рафт с шестью туристами перевернулся на Алтае

Выбираем лучший бизнес вместе
Как обустроить дачу
Кому легко найти работу
Делают город круче
Дорожники под уголовным делом
Идти к врачу или нет
Газовиков обвинили во взрыве
Село-призрак
НГС в Telegram
Криминал 24 года за убийство жены: как судили экс-министра Казахстана Бишимбаева — вся история громкого дела

24 года за убийство жены: как судили экс-министра Казахстана Бишимбаева — вся история громкого дела

Его двоюродному брату, который пытался помочь скрыть следы преступления, дали четыре года

484
7 комментариев

13 мая судья огласила приговор бывшему министру национальной экономики и помощнику президента Казахстана Куандыку Бишимбаеву. Присяжные сочли, что он виновен в истязаниях и убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой.

Бишимбаева задержали 9 ноября 2023 года. Накануне вечером он жестоко избил Султанат и оставил умирать в помещении ресторана, который принадлежит его семье. Экс-министр пытался доказать, что Султанат спровоцировала его на это своим поведением, а также — что у него не было намерения убивать ее. Однако это не убедило суд присяжных. Имевшийся у Бишимбаева срок за коррупцию, как и состояние алкогольного опьянения, в котором он находился в момент убийства, признали отягчающими обстоятельствами.

Дело имело огромный резонанс не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. За судом следили миллионы людей, тем более что на каждом судебном заседании вскрывались всё новые и новые шокирующие подробности драмы, разыгравшейся в Астане. Выяснилось, что вместо скорой помощи Бишимбаев звонил ясновидящей, чтобы узнать, правда ли Нукеновой плохо или та только притворяется. Другие подробности нашумевшего дела смотрите в коротком видео.

ПО ТЕМЕ
Куандык Бишимбаев Дело Бишимбаева Салтанат Нукенова Убийство Казахстан
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна,  45

Елена,  50

Dmitrii,  47

Джон,  35

Анна,  31

Роман,  30

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление