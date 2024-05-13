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Город эксклюзив В Новосибирске сдвинули сроки открытия гостиницы «Турист» на площади Маркса

В Новосибирске сдвинули сроки открытия гостиницы «Турист» на площади Маркса

Сумма, затраченная на реконструкцию, будет известна после завершения работ

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Строить гостиницу начали еще в 1968 году

Сроки открытия гостиницы «Турист» на площади Маркса перенесли на первый квартал 2025 года. Об этом редакции НГС в ответ на запрос сообщил застройщик «Турсиб-Б».

— Завершить реконструкцию незавершенного строительства гостиничного комплекса «Турист» планируется до 30 декабря 2024 года. Планируемый срок открытия гостиничного комплекса определен на первый квартал 2025 года, — говорится в сообщение.

Как отметил застройщик итоговая сумма, затраченная на реконструкцию, будет известна после завершения строительства.

Ранее сообщалось, что реконструкцию гостиницы «Турист» на площади Маркса планируют завершить в июне 2024 года. Еще раньше гостиницу планировали достроить к МЧМ-2023, но позже эти сроки перенесли.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Турсиб-Б» основана 27 июля 2012 года. Уставный капитал — 34 260 000 рублей. Генеральный директор — Валерий Михайлович Кокорин. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, а также деятельностью в области архитектуры. По данным на конец 2023 года, выручка составила 112,9 миллиона рублей, чистая прибыль составила — 10,2 миллиона рублей.

Строительство гостиницы началось еще в 1968 году, но уже к началу 80-х годов объект был заморожен. В начале 2000-х к нему пристроили торговый центр, но дальше ситуация так и не двинулась. Изменения начали происходить в 2018 году, тогда НГС побывал в здании. Как выглядел «Турист» в начале февраля прошлого года — смотрите в материале.

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Гостиница Турист Строительство Площадь Маркса Новосибирск
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