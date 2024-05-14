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Страна и мир Бишимбаеву не дали пожизненное, в Кремле рассказали о новой работе Шойгу: новости за 13 мая

Бишимбаеву не дали пожизненное, в Кремле рассказали о новой работе Шойгу: новости за 13 мая

Короткий дайджест событий за день

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Главные новости сегодняшнего дня

В течение дня появляется так много новостей, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире. Сегодня рассказываем о событиях 13 мая.

В Белгороде завершились спасательные работы на месте обрушившегося дома

Спасатели завершили работы по разбору завалов и спасению выживших на месте обрушения подъезда жилого дома, в который попал снаряд ВСУ. Спасены 17 человек, заявили в МЧС России. 15 человек погибли.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников заявил, что всего в результате обстрела пострадали 27 человек.

— Они находятся на разных этапах лечения. Кто-то амбулаторно, кто-то стационарно, — отметил министр. — В настоящее время остается на лечении в городской больнице № 2 пять пациентов, в областной больнице — девять пациентов и один ребенок.

По словам министра, шестерых пострадавших доставили в федеральные клиники и больницы Москвы.

Массированная атака на Белгород произошла 12 мая. В результате обрушился подъезд жилого дома. Спасатели и волонтеры помогали пострадавшим под завалами в течение всего дня и всей ночи.

Экс-министру Казахстана Бишимбаеву вынесли приговор

Завершился суд над бывшим министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым. Суд признал его виновным в убийстве супруги Салтанат Нукеновой.

Следствие установило, что в ночь на 9 ноября 2023 года Бишимбаев избил Салтанат в ресторане, что привело к смерти девушки. Мужа-тирана признали виновным в истязании и убийстве супруги и приговорили к 24 годам лишения свободы.

За судебными заседаниями по делу Бишимбаева следили по всему миру. Одной из причин повышенного внимания стало то, что ранее экс-министр уже был судим: его признавали виновным за коррупционные махинации и отправляли за решетку на десять дет. Однако всего через год его отпустили на свободу по УДО, а президент Казахстана подписал помилование Бишимбаева.

Госдума утвердила всех замов Мишустина

Госдума утвердила кандидатуры заместителей председателя Правительства, которые ранее внес на рассмотрение Михаил Мишустин. Показываем все новые лица в правительстве в инфографике.

Многие вице-премьеры остались на своих местах, но есть и перестановки. Так, первым вице-премьером в новом кабмине стал Денис Мантуров. Он сменил на этом посту Андрея Белоусова, который в обновленном правительстве должен возглавить Министерство обороны. Также новичками среди заместителей председателя стали Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев.

Теперь президент Владимир Путин должен подписать указы о назначении вице-премьеров.

Суд запретил объявления о поиске моделей «только славянской внешности»

Солнцевский суд Москвы признал объявления о вакансиях «для славян» фотомоделей и актеров незаконными. Подобные вакансии нарушают интересы общества и государства, заявили в пресс-службе суда.

— Суд установил, что такие объявления являются незаконными и противоречат основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства, а действия лиц, разместивших данную информацию, являются противоправными и уголовно наказуемыми.

В январе 2024 года Дорогомиловский суд Москвы признал пропагандой экстремизма объявление о приеме «только славян» для работы в магазин одежды и хлебобулочных изделий, а также вакансии на строительный объект.

В Кремле рассказали о новой работе Шойгу

В Кремле прокомментировали, чем будет заниматься Сергей Шойгу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экс-министр обороны будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

— Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет, — заявил Дмитрий Песков.

О том, что Андрей Белоусов заменит Сергея Шойгу на посту министра обороны России, стало известно в ночь с 12 на 13 мая. Тогда в Кремле объяснили решение Путина необходимостью назначить гражданского человека на эту должность.

— Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, — отметил тогда Дмитрий Песков.

Сергей Шойгу заменил Николая Патрушева на посту секретаря Совбеза. Владимир Путин уже провел совещание Совета Безопасности в новом составе.

И другие новости дня:

  • Вячеслав Гладков заявил о гибели 19 человек в Белгороде из-за обстрелов 12 мая;

  • ВС РФ улучшили тактическое положение — группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у населенных пунктов Волчанска и Липцов в Харьковской области, заявили в Минобороны;

  • депутат Астраханской областной думы Денис Харитонов сообщил о подрыве его автомобиля в зоне СВО. Он отметил, что по этому факту ведутся следственные действия;

  • журналистку Надежду Кеворкову внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга;

  • правнучку Чкалова объявили в розыск. В отношении нее возбуждено дело за публичные призывы к терроризму — об этом свидетельствует база МВД России.

ПО ТЕМЕ
Дайджест Новости Белгород МЧС Обрушение Пострадавшие Дело Бишимбаева Салтанат Нукенова Приговор Мишустин Вице-премьер Правительство Суд Славяне
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