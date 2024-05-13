Шторм разносит Индию в щепки: пострадали минимум 60 человек — фото и видео стихии

В некоторых регионах из-за шторма отключили электричество Источник: Осторожно, новости / T.me; Baza / T.me











На Индию обрушился мощный шторм — ураганный ветер и пыльные бури пришли в Мумбаи, снося всё на своем пути. О катаклизме сообщает издание Rediff: из-за непогоды нарушено авиасообщение, прекращена работа метро и пригородных поездов.

Источник: Осторожно, новости / T.me

Источник: Осторожно, новости / T.me

Буря снесла огромный стометровый рекламный щит — он рухнул прямо на бензоколонку, где укрывались от ветра люди.

Источник: Baza / T.me

На текущий момент сообщают о трех погибших и по меньшей мере шестидесяти пострадавших. Спасатели вместе с волонтерами пытаются разгрести завалы, но при такой погоде сделать это непросто.

Источник: Осторожно, новости / T.me

В департаменте погоды Индии предупредили, что шторм продлится как минимум еще несколько часов.



— В течение следующих 3–4 часов в районе Мумбаи с большой вероятностью может произойти гроза, сопровождающаяся молниями, а также дождями с порывистым ветром, достигающим 40–50 км/ч, — передает indianexpress слова департамента погоды.

