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Страна и мир Шторм разносит Индию в щепки: пострадали минимум 60 человек — фото и видео стихии

Шторм разносит Индию в щепки: пострадали минимум 60 человек — фото и видео стихии

Ураган с проливным дождем рушит постройки и сносит рекламные щиты

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В некоторых регионах из-за шторма отключили электричество

На Индию обрушился мощный шторм — ураганный ветер и пыльные бури пришли в Мумбаи, снося всё на своем пути. О катаклизме сообщает издание Rediff: из-за непогоды нарушено авиасообщение, прекращена работа метро и пригородных поездов.

Буря снесла огромный стометровый рекламный щит — он рухнул прямо на бензоколонку, где укрывались от ветра люди.

На текущий момент сообщают о трех погибших и по меньшей мере шестидесяти пострадавших. Спасатели вместе с волонтерами пытаются разгрести завалы, но при такой погоде сделать это непросто.

В департаменте погоды Индии предупредили, что шторм продлится как минимум еще несколько часов.

— В течение следующих 3–4 часов в районе Мумбаи с большой вероятностью может произойти гроза, сопровождающаяся молниями, а также дождями с порывистым ветром, достигающим 40–50 км/ч, — передает indianexpress слова департамента погоды.

В метеорологическом бюро также заявили, что в отдельных районах возможен град.

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Индия Природные катаклизмы Непогода Шторм Буря Пострадавшие Жертвы
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