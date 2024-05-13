«Для залога оставила дешманскую сумочку»: сибирячка отказалась платить за поездку и сбежала от таксиста

По словам мужчины, в «Яндекс.Такси» отказались возмещать убытки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Житель Новосибирска сообщил, что девушка отказалась платить за поездку в такси. По словам мужчины, инцидент произошел 12 мая на Твардовского, 18.



— Молодая особа кинула моего дедулю-таксиста. Она села на Республиканской, 15, и вышла на Твардовского, 18. По пути поменяла оплату на наличку и сказала, что сейчас зайдет домой и вынесет деньги. Для залога оставила дешманскую пустую белую сумочку и зашла к себе домой, — об этом мужчина написал в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам сибиряка, спустя полчаса девушка так и не вернулась за вещами. Как отметил мужчина, после инцидента водитель обратился в «Яндекс.Такси», чтобы ему компенсировали поездку, но, по его словам, в компании отказались возмещать убытки.

— Я скидывал «Яндексу» полное видео поездки, но компания ничего не компенсировала, — написал мужчина.

Корреспондент НГС обратился в «Яндекс.Такси» для комментария по этой ситуации.



— Сервис компенсировал водителю полную стоимость поездки — это стандартная практика в подобных ситуациях. «Яндекс.Такси» работает над тем, чтобы таких случаев происходило как можно меньше. В этом сервису помогают алгоритмы: в следующий раз у этого клиента получится оформить заказ только с безналичной оплатой, — пояснили в пресс-службе компании.

