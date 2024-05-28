Новосибирский суд вынес приговор сыну экс-депутата за гибель женщины в ДТП — он должен выплатить 3 миллиона

Отбывать наказание Александр Бушков будет в колонии общего режима Источник: ГУ МВД по Новосибирской области











Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 21-летнему Александру Бушкову — сыну экс-депутата алтайского Заксобрания. Он обвинялся в смертельном ДТП на Октябрьской магистрали, которое произошло в апреле 2023 года.



— Суд назначил ему семь лет колонии общего режима. С Бушкова также взыскали суммарно 3 миллиона рублей компенсации потерпевшим, — об этом говорится на записи приговора из зала суда.

Александру Бушкову также запретили управлять автомобилем на срок в 2,5 года. Приговор может быть обжалован.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в Управление судебного департамента Новосибирской области и в прокуратуру, чтобы подтвердить информацию. На момент публикации в ведомствах не ответили.

Авария произошла 14 апреля 2023 года. Как сообщали в прокуратуре Новосибирской области, Бушков на автомобиле «GEELY TUGELLA» двигался по Октябрьской магистрали в сторону Красного проспекта. В пути он проехал на красный сигнал светофора и сбил женщину в районе дома №29 на улице Серебренниковской. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

Молодому человеку было предъявлено обвинение по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения»).

После аварии Бушков скрылся, но был задержан. Медицинское освидетельствование показало, что осужденный в момент ДТП был пьян. Сам молодой человек заявил, что употребил алкоголь уже после аварии. Позже стало известно, что Александр — сын экс-депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Николая Бушкова.

Погибшая работала помощником депутата заксобрания НСО Майиса Мамедова.

Ранее Новосибирский районный суд вынес приговор 60-летнему мужчине за смертельное ДТП на улице Каменской. В момент аварии ее виновник был пьян.

