«Звоню ей, а телефон недоступен»: погибшая в ДТП на Серебренниковской работала помощником депутата заксобрания

Погибшая 14 апреля в ДТП на Серебренниковской в Новосибирске женщина работала помощником депутата заксобрания НСО Майиса Мамедова. В момент трагедии она шла на работу, рассказал НГС супруг Инны.
— Каждое утро, когда мы добираемся до своей работы, мы с Инной созваниваемся. Кто первый доберется, тот и звонит. Звоню ей, а телефон недоступен. Я сразу заподозрил неладное, — сообщил НГС Алексей.
Мужчина тут же забил тревогу, позвонил на работу Инне и сам направился в ту сторону.
— Сотрудник службы безопасности огорошил нас новостью, когда я уже подходил к месту ДТП. Похороны Инны запланированы на понедельник. На этом все, прошу меня извинить, — закончил разговор Алексей Ш.
Вдовец работает баянистом в двух ансамблях «Первоцвет» и «Чалдон». Алексей и Инна переехали в Новосибирск из Алтайского края около двадцати лет назад. У пары осталась
Сегодня суд на два месяца заключил в СИЗО предполагаемого виновника ДТП Александра Бушкова, сына экс-депутата из Алтайского края. Отметим, что после ДТП мужчина скрылся, но позже был задержан. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян. Правда, сам он заявил, что употребил алкоголь уже после происшествия.