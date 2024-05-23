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Криминал Водителю вынесли приговор за смертельное ДТП в Каменке: пьяный мужчина сбил женщину и поехал дальше

Водителю вынесли приговор за смертельное ДТП в Каменке: пьяный мужчина сбил женщину и поехал дальше

Суд вынес приговор в отношении 60-летнего водителя

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Мужчине также запретили водить машину на три года

Новосибирский районный суд приговорил к пяти годам колонии-поселения 60-летнего местного жителя за смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Также водителю на три года запретили водить автомобиль.

Инцидент произошёл вечером 13 сентября прошлого года на улице Каменской, в момент аварии мужчина был пьян.

— Водитель избрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля, проигнорировав требования дорожного знака 3.24 - ограничение максимальной скорости, на проезжей части автомобильной дороги, совершил наезд на пешехода, — сказано в сообщении ведомства.

Водитель скрылся, а женщина скончалась на месте.

Водитель даже не сбавил скорость после того, как сбил женщину

НГС писал об этой аварии — тогда момент ДТП попал на видео. На записи с регистратора видно, как водитель на большой скорости сбивает женщину и продолжает движение уже после столкновения. На стадии следствия мужчина признал вину.

Сегодня НГС писал, что утром 23 мая в Новосибирской области произошло два смертельных ДТП — в них погибли три человека.

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