Водителю вынесли приговор за смертельное ДТП в Каменке: пьяный мужчина сбил женщину и поехал дальше

Мужчине также запретили водить машину на три года Источник: Прокуратура НСО, Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский районный суд приговорил к пяти годам колонии-поселения 60-летнего местного жителя за смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Также водителю на три года запретили водить автомобиль.



Инцидент произошёл вечером 13 сентября прошлого года на улице Каменской, в момент аварии мужчина был пьян.

— Водитель избрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля, проигнорировав требования дорожного знака 3.24 - ограничение максимальной скорости, на проезжей части автомобильной дороги, совершил наезд на пешехода, — сказано в сообщении ведомства.

Водитель скрылся, а женщина скончалась на месте.

Водитель даже не сбавил скорость после того, как сбил женщину Источник: Прокуратура Новосибирской области

НГС писал об этой аварии — тогда момент ДТП попал на видео. На записи с регистратора видно, как водитель на большой скорости сбивает женщину и продолжает движение уже после столкновения. На стадии следствия мужчина признал вину.



Сегодня НГС писал, что утром 23 мая в Новосибирской области произошло два смертельных ДТП — в них погибли три человека.