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СрочноПоявилось видео смертельного ДТП под Новосибирском
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Сбил и поехал дальше: пьяный водитель наехал на женщину в Каменке — видео смертельного ДТП

Дело против мужчины передадут в Новосибирский районный суд

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Трагедия произошла в сентябре

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В суд передали дело водителя, который насмерть сбил женщину в селе Каменка в Новосибирском районе. Следствие установило, что мужчина был пьян.

Подробности происшествия рассказали в Telegram-канале «Прокуратура Новосибирской области». Установлено, что вечером 13 сентября 59-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander ехал по дороге в селе Каменка. Он сбил 64-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части. После этого мужчина скрылся с места ДТП.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте, — сообщили в прокуратуре.

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На кадрах видно, что водитель сбил женщину и продолжил движение

Видео: Прокуратура Новосибирской области

Мужчине предъявили обвинение в том, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного, это по неосторожности повлекло смерть человека, а затем водитель оставил место ДТП (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Водитель признал свою вину. Дело направят в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу.

В середине ноября в Новосибирске грузовик сбил мужчину в Заельцовском районе. Пострадавший погиб от полученных травм.

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