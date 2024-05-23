«Рено Логан» вылетел на встречку: два человека погибли в ДТП с фурой под Новосибирском

Сегодня утром в Новосибирской области произошло два смертельных ДТП Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области











Два человека погибли в результате ДТП с участием грузового автомобиля в Чановском районе. Об этом в четверг сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области. По данным полиции, инцидент произошёл утром 23 мая.



— 47-летний водитель на «Рено Логан» ехал по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в сторону Омска, на 1063 км, выехав на полосу для встречного движения, совершил столкновение с грузовым автомобилем «Вольво», — уточнили в ведомстве.

Водитель и пассажир «Рено» погибли, ещё одна пассажирка легкового авто получила травмы и находится в больнице. Проводится проверка.

За два часа до этого водитель легкового автомобиля ВАЗ-2112 погиб в аварии в Мошковском районе, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области. ДТП произошло сегодня утром на Северном обходе.

Водитель не увидел припаркованный грузовик Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области











— на 73 км автодороги совершил наезд на грузовой автомобиль МАН в составе с полуприцепом, который стоял у правого края проезжей части в попутном направлении, — уточнили в ведомстве.



Водитель отечественного авто погиб на месте. Сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее НГС сообщал, что в ночь на четверг в Новосибирской области произошло ДТП с двумя грузовыми авто — одно из них сгорело.

