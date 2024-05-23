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Происшествия «Рено Логан» вылетел на встречку: два человека погибли в ДТП с фурой под Новосибирском

«Рено Логан» вылетел на встречку: два человека погибли в ДТП с фурой под Новосибирском

ГИБДД поводит проверку

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Сегодня утром в Новосибирской области произошло два смертельных ДТП

Два человека погибли в результате ДТП с участием грузового автомобиля в Чановском районе. Об этом в четверг сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области. По данным полиции, инцидент произошёл утром 23 мая.

— 47-летний водитель на «Рено Логан» ехал по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в сторону Омска, на 1063 км, выехав на полосу для встречного движения, совершил столкновение с грузовым автомобилем «Вольво», — уточнили в ведомстве.

Водитель и пассажир «Рено» погибли, ещё одна пассажирка легкового авто получила травмы и находится в больнице. Проводится проверка.

За два часа до этого водитель легкового автомобиля ВАЗ-2112 погиб в аварии в Мошковском районе, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области. ДТП произошло сегодня утром на Северном обходе.

Водитель не увидел припаркованный грузовик

— на 73 км автодороги совершил наезд на грузовой автомобиль МАН в составе с полуприцепом, который стоял у правого края проезжей части в попутном направлении, — уточнили в ведомстве.

Водитель отечественного авто погиб на месте. Сотрудники полиции проводят проверку.

Если вы были очевидцем аварий, или были знакомы с жертвами ДТП, свяжитесь с редакцией НГС
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Ранее НГС сообщал, что в ночь на четверг в Новосибирской области произошло ДТП с двумя грузовыми авто — одно из них сгорело.

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