«Я еле увернулся»: фура загорелась после жёсткого ДТП с ГАЗелью возле посёлка Садовый

Очевидцы утверждают, что в результате ДТП никто не пострадал Источник: «АСТ-54 Black» / t.me











Грузовой автомобиль загорелся в результате аварии недалеко от посёлка Садовый под Новосибирском. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», ДТП произошло около 4 утра 23 мая.



— В мою сторону отлетел бак от ГАЗели, который был полон топлива, я с трудом увернулся, — цитирует канал очевидца происшествия.

Свидетели утверждают, что водитель грузовика выехал на встречную полосу, а после столкновения обе машины отлетели в сторону заправки. По словам очевидцев, пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пока не прокомментировали инцидент, от МЧС также не поступало комментариев.

Ранее НГС писал, что в Новосибирской области произошло смертельное ДТП — водитель устроил аварию, выехав на встречку.

