«Я еле увернулся»: фура загорелась после жёсткого ДТП с ГАЗелью возле посёлка Садовый

Грузовой автомобиль загорелся в результате аварии недалеко от посёлка Садовый под Новосибирском. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», ДТП произошло около 4 утра 23 мая.
— В мою сторону отлетел бак от ГАЗели, который был полон топлива, я с трудом увернулся, — цитирует канал очевидца происшествия.
Свидетели утверждают, что водитель грузовика выехал на встречную полосу, а после столкновения обе машины отлетели в сторону заправки. По словам очевидцев, пострадавших нет.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пока не прокомментировали инцидент, от МЧС также не поступало комментариев.
Ранее НГС писал, что в Новосибирской области произошло смертельное ДТП — водитель устроил аварию, выехав на встречку.
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Обновлено: В ГУ МЧС России по Новосибирской области прокомментировали ДТП. На момент прибытия спасателей горели два автомобиля: фура и ГАЗель, также была угроза взрыва газового баллона. Кроме того, горела вывеска на площади 2 «квадрата». Фура была загружена двигателями от моторных лодок, ГАЗель — товарами с маркетплейса. Пожарные прибыли на место происшествия в 4:12, потушили огонь в 6:12.