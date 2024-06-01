Будет как при Ельцине? В России меняется налоговая система: к чему готовиться

Налоговая система у нас реформируется, но нечасто Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Минфин представил концепцию большой налоговой реформы. Она станет, наверное, самой радикальной с 2004 года, когда в России был отменен налог с продаж. MSK1.RU разбирается, что это такое.



Пакет поправок в налоговую систему, по словам вице-премьера Силуанова, направлен на увеличение доходов бюджета и стимулирование экономического развития. Если вкратце, то предложения Минфина включают введение прогрессивной ставки НДФЛ, расширение льгот для семей и бизнеса, а также увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для некоторых отраслей.



Новое — подзабытое старое

Ключевое изменение, конечно, — это введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Точнее, возвращение. Сейчас уже мало кто вспомнит, но плоская шкала (13% для всех) существовала в России всего лишь с 2001 года. При Борисе Ельцине максимальные ставки НДФЛ были в разное время и 30%, и 60%, чтобы угнаться за обесценивающимся рублем.



Сейчас всё будет почти так же. Предлагается установить ставку НДФЛ в 18% для годового дохода от 5 миллионов до 20 миллионов рублей, 20% — от 20 до 50 миллионов рублей, и 22% — свыше 50 миллионов рублей.



По оценкам Минфина, это затронет около 2 миллионов человек из 64 миллионов работающего населения. Новая налоговая система должна быть справедливой: налоги для богатых поднимут, а вот бедные должны вздохнуть легче.



Для этого Минфин предлагает ввести налоговый вычет для семей с двумя и более детьми и подушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума (это позволит в реальности снизить их НДФЛ с 13% до 6%).



Некоторые предложения будут актуальны не для граждан, а для бизнеса. Вводится обязанность по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 миллионов рублей. Также повышаются пороги для применения упрощенной системы налогообложения (УСН).



Правда, бизнесу теперь предоставляется альтернатива по выплате НДС: либо общий режим со ставкой 20% (10% для определенной категории товаров) и всеми вычетами, либо 5% НДС без права на вычеты (при годовой выручке 60–250 миллионов рублей), либо 7% (при выручке 250–450 миллионов рублей).



Пополнят бюджет и за счет отраслей, где уровень рентабельности значительно превышает средний по экономике. Для них просто повысят НДПИ: при добыче железа он вырастет на 15%, а, например, для производителей калийных удобрений — в 2,3 раза.



Мерило справедливости?

— Справедливость трудно измерить какой-то одной шкалой, а в том, что касается денег, в налогообложении, всегда будет много прагматизма, — объясняет в интервью MSK1.RU логику новой реформы вице-президент Московской ассоциации предпринимателей Олег Матюнин. — Если новая прогрессивная шкала позволит бюджетам дополнительные доходы, то сразу встанет вопрос об использовании этих новых поступлений. Если поступления от сверхбогатых попадут в общий поток и будут в дальнейшем перераспределены, то обычные граждане могут и не заметить каких-либо изменений.



Матюнин считает, что, исходя из логики «справедливости» (а именно ее Минфин провозгласил как основу новой реформы), можно было бы учредить некий бюджетный фонд целевого назначения.



Цели этого фонда могут быть разными: например, софинансирование лечения и реабилитации дорогостоящих заболеваний, не покрываемых программами ОМС, или решение экологических проблем, вызываемых промышленностью. Главное — чтобы цели такого фонда затрагивали всех и каждого россиянина. И тогда отношение граждан к прогрессивной шкале (особенно тех 2 миллионов богатых, кого она напрямую касается) должно улучшиться, предполагает Матюнин.



У нас не Швеция

Эксперт по налогам и налоговым проверкам, СЕО юридической компании «Шумейко и Партнеры» Дмитрий Шумейко говорит, что прогрессивное налогообложение лучше всего работает в странах с устоявшейся экономикой и высоким ВВП. Типа Швеции и Германии.



— А в нашем, российском, случае есть реальные риски — это уход крупного бизнеса в тень, — размышляет Шумейко. — Ведь нам сейчас предлагается шестиступенчатая шкала. Самое важное при внедрении такой системы — это создать желание ее применять.



Стимулировать применение сложной прогрессивной шкалы можно по-разному. Например, применять налогообложение с пониженной ставкой для предприятий, обладающих большим количеством сотрудников, так как они несут высокую социальную нагрузку. Еще одно предложение эксперта — сделать пониженную ставку для сотрудников, имеющих семьи и не менее троих детей.



— Вот тогда и будет что-то похоже на социальную справедливость. А желание честно применять такую налоговую систему возникнет у большинства предприятий, — говорит Шумейко. — И рождаемость заодно поднимем.

