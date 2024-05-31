Google не OK: у поисковой системы массовый сбой по всему миру

Пользователи жалуются на проблемы с сайтом и поисковой выдачей Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Новостной раздел Google недоступен в России, проблемы наблюдаются и в других странах. Согласно данным сайта downdetector.com, аккумулирующего информацию об ошибках со всего мира, это масштабный сбой — пользователи со всего мира жалуются также на проблемы с поисковой выдачей и работой сайта.



Источник: downdetector.com











Официальных комментариев от Google на этот счет пока не поступало.