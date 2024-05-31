Google не OK: у поисковой системы массовый сбой по всему миру

Новостной раздел Google недоступен в России, проблемы наблюдаются и в других странах. Согласно данным сайта downdetector.com, аккумулирующего информацию об ошибках со всего мира, это масштабный сбой — пользователи со всего мира жалуются также на проблемы с поисковой выдачей и работой сайта.
Официальных комментариев от Google на этот счет пока не поступало.
Ранее сообщалось, что Google планирует ограничить для россиян доступы к своим сервисам, новые правила должны были вступить в силу еще 20 марта. В апреле ряд сервисов предупредил пользователей о запрете авторизации через Apple или Google ID — это уже связано с новыми ограничениями в российском законодательстве, с 1 января 2025 года вступит в силу запрет на регистрацию с зарубежной почты.