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Страна и мир Google не OK: у поисковой системы массовый сбой по всему миру

Google не OK: у поисковой системы массовый сбой по всему миру

Жалобы пользователей поступают из разных стран

795
14 комментариев
Пользователи жалуются на проблемы с сайтом и поисковой выдачей

Новостной раздел Google недоступен в России, проблемы наблюдаются и в других странах. Согласно данным сайта downdetector.com, аккумулирующего информацию об ошибках со всего мира, это масштабный сбой — пользователи со всего мира жалуются также на проблемы с поисковой выдачей и работой сайта.

Официальных комментариев от Google на этот счет пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Google планирует ограничить для россиян доступы к своим сервисам, новые правила должны были вступить в силу еще 20 марта. В апреле ряд сервисов предупредил пользователей о запрете авторизации через Apple или Google ID — это уже связано с новыми ограничениями в российском законодательстве, с 1 января 2025 года вступит в силу запрет на регистрацию с зарубежной почты.

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