«Уехала в отпуск»: мать взяла 300 тысяч с родителей на выпускной в детском саду и исчезла — деньги собирали еще раз

Несмотря на исчезновение средств, родители смогли организовать праздник детям с нуля Источник: предоставлено читательницей НГС Юлией











В детском саду Новосибирска одна из мам, состоявшая в родительском комитете, год собирала деньги на организацию выпускного для дошкольников. На последнем этапе женщина улетела якобы в отпуск и с тех пор перестала выходить на связь. Ошеломленные родители поздно заметили подвох — оказалось, что ничего из «оплаченного» на самом деле не было оплачено. Они обвинили женщину в мошенничестве, обратились в полицию и в редакцию НГС. Подробности — в нашем материале.



Вызывала доверие

Конфликт разгорелся в детском саду № 72 на улице Макаренко. Родители группы № 15 готовились к выпускному. Праздник должен был состояться 23 мая 2024 года. Мама одного из детей, Кристина Захарова, состояла в родительском комитете и почти год собирала деньги для организации мероприятия. Она взяла на себя поиски и бронирование места проведения праздника, оплату и покупку альбомов и подарков коллективу садика и другие важные моменты. Остальные родители безропотно сдавали деньги, так как доверяли Кристине (скриншоты всех переписок есть в распоряжении редакции НГС).

По словам родителей, Кристина обещала устроить праздник Источник: предоставлено читательницей НГС Юлией











Кроме того, вспоминают пострадавшие, Кристина собирала деньги довольно настойчиво, в оперативном режиме. Родителей постоянно торопила со сдачей средств, говорила, что бронировать всё надо заранее.

Пострадавшие утверждают: женщина собирала деньги довольно настойчиво и активно уже в октябре прошлого года Источник: предоставлено читательницей НГС Юлией











— В нашу группу ее ребенок ходил уже третий год, все три года она была в родительском комитете. Кристина весь год собирала деньги на организацию выпускного — на фотоальбомы, на украшение зала, на подарки, цветы, видеосъемку. С ее слов, она всё заранее бронировала, предоплату вносила. В марте неожиданно уехала в отпуск с двумя детьми на месяц. В начале мая она из отпуска не вернулась, — рассказала одна из пострадавших, мама дошкольника Юлия.

В среднем с человека, по словам пострадавших, Кристина Захарова собрала порядка 8–14 тысяч рублей в зависимости от того, какой был выбран фотоальбом и прочие услуги. Общая сумма оказалась достаточно внушительной — порядка 280 тысяч рублей. Более того, Захарова собрала деньги с других групп на цветы воспитателям. Это составило еще порядка 20 тысяч рублей. Итого женщина собрала со всех родителей 300 тысяч рублей, с которыми, по их словам, исчезла.



Заподозрили неладное

Родители заподозрили подвох накануне выпускного. Начали в родительском чате задавать вопросы — всё ли готово и забронировано, всё ли идет по плану. Кристина не выходила на связь, а вопросы игнорировала.

В определенный момент родители в чате начали волноваться Источник: предоставлено читательницей НГС Юлией











— Родители начали переживать, обзванивать места бронирования, подтверждать предоплату. Выяснилось, что ничего нигде не забронировано и не оплачено. Потом Кристина вышла на связь и обещала все деньги вернуть, дала номер мужа, чтобы звонили ему, потому что из-за него она якобы оказалась в сложной жизненной ситуации. В итоге муж сообщил, что они в разводе уже два года и он не в курсе происходящего, — объясняют пострадавшие.

Деньги так никто назад и не получил Источник: предоставлено читательницей НГС Юлией











— Оставила детей без праздника. Также выяснилось, что у Кристины какие-то проблемы на работе, недостача. Нам деньги она так и не вернула, хотя обещала. Также оказалось, что она не платила за съем своего жилья. По последним данным, она в Саратове. Деньги не вернула. Говорила, что потеряла сумку с документами и телефоном, — вспоминает Юлия.



Дети выпускной группы могли остаться без праздника, но родители не допустили этого, по второму кругу собрали деньги и организовали выпускной. Также пострадавшие написали заявление в полицию.



Что говорят в саду и полиции

Дозвониться до мамы дошкольника, которую родители обвинили в хищении средств, не удалось — оба номера оказались отключены.

В детском саду № 72 сообщили, что никаких комментариев давать не намерены.

— Садик не должен вам давать никакие пояснения, это желание родителей было деньги собирать, садик не имеет к этому никакого отношения, — отметили в руководстве учреждения.

В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что заявление в полицию на женщину поступало.



— Поступило заявление, оно зарегистрировано в установленном порядке. Сейчас проводится проверка, — отметили в ведомстве.



Мнение юриста

Юрист Алексей Аржанников отметил, что по похожим случаям не ведется специальная статистика. Он полагает, что периодически мошенники всех мастей порой проворачивают такие преступления, злоупотребляя доверием людей и разрывая поведенческий шаблон.

— Если родитель, который собирал деньги на выпускной, действительно скрылся с ними, не оплатив ничего для выпускного, не выходит на связь, и если становится очевидным, что деньги точно присвоены, — то это классический пример мошенничества. В этой ситуации правоохранительные органы должны возбудить уголовное дело и достаточно быстро довести его до обвинительного заключения, ведь наверняка имеется достаточное количество доказательств этому преступлению (переписки в родительском чате, свидетели-родители, может, свидетели-работники детского сада), личность преступника также легко установить, — объясняет Алексей Аржанников.



По словам эксперта, если родитель, который деньги собрал, выпускной не провел, но не скрывается и готов деньги вернуть, в этой ситуации нет мошенничества (нет преступления). Деньги, перечисленные этому родителю, можно требовать вернуть лично или обратиться в суд с иском о взыскании денежных средств.

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