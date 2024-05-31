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Развлечения «Имели право ходить голыми»: супруги пришли в баню и увидели камеру видеонаблюдения — почему не все однозначно

«Имели право ходить голыми»: супруги пришли в баню и увидели камеру видеонаблюдения — почему не все однозначно

Посетительница считает, что камера была в комнате отдыха — директор банного комплекса не согласен

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По словам директора «Доброй Баньки», камеры расположены только в местах общего пользования

Супруги из Новосибирска, арендовавшие номер в банном комплексе «Добрая Банька», внезапно увидели камеру видеонаблюдения. Женщина возмутилась, посчитав, что устройство висит в комнате отдыха, где люди могут ходить раздетыми. Директор комплекса Егор Петрушин, напротив, заявил в разговоре с НГС, что камеры расположены только в местах общего пользования.

«Имели право ходить и раздетыми»

В своем отзыве на «Фламп» сибирячка Наталья рассказала, что вместе с мужем побывала в «Доброй Баньке» 26 мая по подаренному им сертификату. Она написала что рядом с камерой пара заметила табличку с предупреждением, что ведется видеонаблюдение.

— Да, в комнате отдыха висит предупреждение, что на территории съемка, но не в самой же бане! Статья Конституции гласит, что человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства, — недоумевает автор отзыва. — Некоторые общественные места все же попадают под понятие частной жизни.

На табличке написано, что видеонаблюдение на территории комплекса ведется в целях безопасности

Корреспонденту НГС женщина также сказала, что, по ее мнению, непосредственно в комнате отдыха не должно быть камер. Сибирячка считает, они более приемлемы на общем входе и стойке администратора.

— Это был отдельно стоящий домик-номер, внутри которого мы имели право ходить и раздетыми. То есть из раздевалки проход через комнату в парилку и помывочную, — утверждает клиентка.

«Камеры — в гостевых»

Директор «Доброй Баньки» Егор Петрушин пояснил НГС, что в комнатах отдыха банного комплекса нет камер видеонаблюдения. По его словам, они установлены лишь в местах общего пользования — гостевых, которые рассчитаны на скопления гостей до 16 человек. Петрушин подчеркивает, что камеры стоят из соображений безопасности.

— О наличии камер в помещении, рассчитанном на скопления людей, имеется оповещение — об этом и сама женщина говорит. Это не тайная, а открытая видеозапись. Она ведется в целях профилактики правонарушений. Мы имеем право на безопасность и сохранность нашего имущества. Еще есть камера в бассейне для безопасности детей, чтобы родители могли наблюдать за ними из гостевого зала по телевизору, — рассказывает Егор Петрушин.

Директор уточнил, что камер также нет в туалетах, душевых и раздевалках — везде, в местах индивидуального пользования, где их нельзя устанавливать.

«Важно, чтобы камеры не были скрытыми»

Руководитель юридической компании «Финправ» Вадим Бадмаев говорит, что если камеры не скрытые и посетителей о них предупреждает, то в целом видеонаблюдение в местах общего пользования — не проблема.

— Если общий зал, то это нормально. Если клиент изначально предупрежден; есть таблички, которые видно; камера не является скрытой. И еще один аспект имеет значение — куда дальше используются эти видеозаписи. С одной стороны, можно понять собственника, который беспокоится за безопасность. Когда собираются большие группы людей, могут быть разные последствия. Важен фактор, чтобы не было в формате скрытой истории, было очевидно, понятно и заранее гости были предупреждены до входа в помещение, — разъяснил НГС эксперт.

Ранее сибирячка обиделась на банную усадьбу из-за грязной воды в купели и потухшей печи.

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