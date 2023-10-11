«Пришлось топить самим»: сибирячка обиделась на банную усадьбу из-за грязной воды в купели и потухшей печи

— Решила отпраздновать день рождения в этом месте, но не думала, что столкнусь с подобным, заказывала именно этот номер из-за купели. Оказывается, администратор не включила фильтрацию или что-то там еще в купели, поэтому там был ужасно неприятный осадок. А баня вообще была не растоплена и нам пришлось самим этим заниматься, — написала девушка.

