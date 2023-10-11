«Пришлось топить самим»: сибирячка обиделась на банную усадьбу из-за грязной воды в купели и потухшей печи

В Новосибирске девушка пожаловалась на грязную купель и нерастопленную печь во время посещения одного из заведений сети банных комплексов «Емеля». На сайте с отзывами Flamp сибирячка рассказала историю, которая произошла с ней в начале октября.
— Решила отпраздновать день рождения в этом месте, но не думала, что столкнусь с подобным, заказывала именно этот номер из-за купели. Оказывается, администратор не включила фильтрацию или что-то там еще в купели, поэтому там был ужасно неприятный осадок. А баня вообще была не растоплена и нам пришлось самим этим заниматься, — написала девушка.
Также сибирячка отметила, что печь в бане вообще оказалась неисправной.
— Далее, оказывается, в бане с печкой тоже оказалась проблема, как только воду полили на камушки, так печь сразу потухла, потому что она протекает у них. Решить как-то достойно эту ситуацию никто не пожелал, лишь отписка в WhatsApp, — уточнила в отзыве посетительница.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в сеть «Емеля». По словам замдиректора Олеси Батура, фильтрация и очистка воды во всех бассейнах и купелях происходит в круглосуточном режиме. Что же касаемо печей, то перед приходом гостей их растапливают, но для поддержания температур необходимо регулярно подкладывать дрова в топку.
— Также у гостей уточняем, удобно ли им самостоятельно совершать эту необходимую процедуру (подкладывать дрова), чтобы сотрудники усадьб не мешали их отдыху, или гостям удобно, чтобы периодически могли заходить сотрудники и контролировать данный процесс. В данном случае, гости изъявили желание самостоятельно контролировать процесс работы печи и подкладывать дрова, — пояснила Олеся Батура.
Как уточнила замдиректора, после получение отзыва всё оборудование было проверено и недостатков в его работе сотрудники не обнаружили. Возврат денег также не проводили, так как, по словам Батура, услуги были оказаны в полном объеме.
— По итогу посещения, сотрудник службы заботы связался с гостями и получил ответ, о том, что их разочаровал отдых. В качестве комплимента, гостям был предложен подарочный сертификат на последующее посещение наших банных усадьб, от которого они отказались, — пояснила сотрудница.
Ранее жительница Новосибирска заявила, что в магазине DUB цена за товар на кассе оказалась выше, чем указана в ценнике. С подобной ситуацией она столкнулась в ТРЦ «Галерея-Новосибирск».