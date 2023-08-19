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«Такое отношение к покупателям — низость»: сибирячка обиделась на неправильные ценники в магазине одежды DUB

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По словам женщины, цена оказалась почти на треть выше указанной на бирке

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Жительница Новосибирска заявила, что в магазине DUB цена за товар на кассе оказалась выше, чем указана в ценнике.

На сайте с отзывами Flamp сибирячка поделилась историей, которая произошла с ней в магазине сети в ТРЦ «Галерея-Новосибирск».

— В магазине выбрала джогеры за 2299 рублей и пошла на кассу. А там сюрприз, цена оказалась почти на треть выше — 3 тысячи. На просьбу продать товар по цене на бирке мне сказали, что не могут. Ушла без покупки. Такое отношение к покупателям — низость, — написала женщина.

Как отметила сибирячка, похожая ситуация произошла с покупательницей, которая стояла перед ней в очереди. Только в этом случае цена отличалась на 200 рублей.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в DUB. По словам менеджера магазина, на товаре просто не успели переклеить ценник.

— Согласно пункту 1 статьи 500 Гражданского кодекса РФ, покупатель обязан оплатить ту стоимость за изделие, которую ему заранее объявили на кассе. Соответственно, покупателю было сказано, что стоимость изделия такова и есть расхождение цены. Есть человеческий фактор, когда происходит переоценка, — пояснила менеджер Татьяна.

Журналист редакции НГС поговорил с юристом и узнал, законны ли действия магазина и как действовать покупателю, если он столкнулся с такой ситуацией.

— Статья 10 закона о защите прав потребителей обязывает продавца своевременно сообщать всю необходимую информацию о товаре. Ценник — это документ, который продавец демонстрирует как раз для того, чтобы потребитель мог принять предложение заключить договор розничной купли-продажи, что как раз относится к статье 500 «Цена и оплата товара» ГК РФ. А когда на кассе оказывается, что цена товара отличается от той, что была публично предложена продавцом, продавец, получается, совершает обман потребителя, то есть совершает административное правонарушение, предусмотренное ст. 14.7 КоАП., — пояснила юрист Анна Шилина.

Как отметила юрист, покупатель имеет право требовать продажи товара по той цене, что указана на ценнике, а сотрудник магазина обязан продать товар по этой цене.

Корреспондент НГС также направил официальный запрос в сеть для комментария по этой ситуации.

Ранее сибирячка обвинила магазин обуви Monro в принуждении к ненужной покупке стелек. По ее словам, продавцы целенаправленно вводят в заблуждение покупателей, чтобы повысить продажи.

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