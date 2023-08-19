«Такое отношение к покупателям — низость»: сибирячка обиделась на неправильные ценники в магазине одежды DUB

Жительница Новосибирска заявила, что в магазине DUB цена за товар на кассе оказалась выше, чем указана в ценнике.
На сайте с отзывами Flamp сибирячка поделилась историей, которая произошла с ней в магазине сети в ТРЦ «Галерея-Новосибирск».
— В магазине выбрала джогеры за 2299 рублей и пошла на кассу. А там сюрприз, цена оказалась почти на треть выше — 3 тысячи. На просьбу продать товар по цене на бирке мне сказали, что не могут. Ушла без покупки. Такое отношение к покупателям — низость, — написала женщина.
Как отметила сибирячка, похожая ситуация произошла с покупательницей, которая стояла перед ней в очереди. Только в этом случае цена отличалась на 200 рублей.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в DUB. По словам менеджера магазина, на товаре просто не успели переклеить ценник.
— Согласно пункту 1 статьи 500 Гражданского кодекса РФ, покупатель обязан оплатить ту стоимость за изделие, которую ему заранее объявили на кассе. Соответственно, покупателю было сказано, что стоимость изделия такова и есть расхождение цены. Есть человеческий фактор, когда происходит переоценка, — пояснила менеджер Татьяна.
Журналист редакции НГС поговорил с юристом и узнал, законны ли действия магазина и как действовать покупателю, если он столкнулся с такой ситуацией.
— Статья 10 закона о защите прав потребителей обязывает продавца своевременно сообщать всю необходимую информацию о товаре. Ценник — это документ, который продавец демонстрирует как раз для того, чтобы потребитель мог принять предложение заключить договор розничной купли-продажи, что как раз относится к статье 500 «Цена и оплата товара» ГК РФ. А когда на кассе оказывается, что цена товара отличается от той, что была публично предложена продавцом, продавец, получается, совершает обман потребителя, то есть совершает административное правонарушение, предусмотренное
Как отметила юрист, покупатель имеет право требовать продажи товара по той цене, что указана на ценнике, а сотрудник магазина обязан продать товар по этой цене.
Корреспондент НГС также направил официальный запрос в сеть для комментария по этой ситуации.
Ранее сибирячка обвинила магазин обуви Monro в принуждении к ненужной покупке стелек. По ее словам, продавцы целенаправленно вводят в заблуждение покупателей, чтобы повысить продажи.