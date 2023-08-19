«Такое отношение к покупателям — низость»: сибирячка обиделась на неправильные ценники в магазине одежды DUB

Жительница Новосибирска заявила, что в магазине DUB цена за товар на кассе оказалась выше, чем указана в ценнике.

На сайте с отзывами Flamp сибирячка поделилась историей, которая произошла с ней в магазине сети в ТРЦ «Галерея-Новосибирск».

