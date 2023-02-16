«Сказали, что их вытаскивают перед продажей»: сибирячка обвинила сеть Monro в навязывании стелек

В Новосибирске женщина обвинила магазин обуви Monro в принуждении к ненужной покупке стелек. На сайте с отзывами Flamp сибиряка поделилась историей, которая произошла с ее мамой
— Моя мама пришла в ваш магазин за покупкой. Выбрала понравившуюся модель. Покупает, но консультант, решив, что самая умная, наверно, начала втюхивать зимние стельки к обуви. Аргументировала она это тем, что в обуви стельки только для примерки и их вытаскивает и что необходимо приобрести новые. Мама ей сказала, что в первый раз такое видит и слышит, но ее всё равно уговорили. Купила стельки и обувь. И какое же было удивление дома, когда в обуви стельки оставили, никто их не вытаскивал. Я понимаю, что личные продажи и дополнительные аксессуары продать консультантам жизненно необходимо. Но не путем обмана, — написала женщина.
Как отметила сибирячка, она понимает, что это делается для повышения продаж, но попросила впредь не вводить в заблуждение покупателей.
В магазине Monro во время разговора с корреспондентом НГС пояснили, что администрация разбирается в инциденте.
— Сейчас мы пытаемся связаться с покупателем. Хотим разобраться в ситуации, выяснить что и как было. Хотим выслушать обе точки зрения этого инцидента, чтобы понять, как вообще эта ситуация произошла, — пояснили в магазине.
Ранее жительница Новосибирска заявила об угрозах со стороны клиники «Подружки», на которую она написала негативный отзыв после неудачной лазерной эпиляции.