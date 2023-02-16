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«Сказали, что их вытаскивают перед продажей»: сибирячка обвинила сеть Monro в навязывании стелек

В магазине разбираются с ситуацией

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В магазине заявили, что будут разбираться в ситуации

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В Новосибирске женщина обвинила магазин обуви Monro в принуждении к ненужной покупке стелек. На сайте с отзывами Flamp сибиряка поделилась историей, которая произошла с ее мамой 15 февраля в магазине по адресу проспект Дзержинского, 23.

— Моя мама пришла в ваш магазин за покупкой. Выбрала понравившуюся модель. Покупает, но консультант, решив, что самая умная, наверно, начала втюхивать зимние стельки к обуви. Аргументировала она это тем, что в обуви стельки только для примерки и их вытаскивает и что необходимо приобрести новые. Мама ей сказала, что в первый раз такое видит и слышит, но ее всё равно уговорили. Купила стельки и обувь. И какое же было удивление дома, когда в обуви стельки оставили, никто их не вытаскивал. Я понимаю, что личные продажи и дополнительные аксессуары продать консультантам жизненно необходимо. Но не путем обмана, — написала женщина.

Как отметила сибирячка, она понимает, что это делается для повышения продаж, но попросила впредь не вводить в заблуждение покупателей.

В магазине Monro во время разговора с корреспондентом НГС пояснили, что администрация разбирается в инциденте.

— Сейчас мы пытаемся связаться с покупателем. Хотим разобраться в ситуации, выяснить что и как было. Хотим выслушать обе точки зрения этого инцидента, чтобы понять, как вообще эта ситуация произошла, — пояснили в магазине.

Ранее жительница Новосибирска заявила об угрозах со стороны клиники «Подружки», на которую она написала негативный отзыв после неудачной лазерной эпиляции.

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НовосибирскОбувная сеть МонроFlamp
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