«Сказали, что их вытаскивают перед продажей»: сибирячка обвинила сеть Monro в навязывании стелек

— Моя мама пришла в ваш магазин за покупкой. Выбрала понравившуюся модель. Покупает, но консультант, решив, что самая умная, наверно, начала втюхивать зимние стельки к обуви. Аргументировала она это тем, что в обуви стельки только для примерки и их вытаскивает и что необходимо приобрести новые. Мама ей сказала, что в первый раз такое видит и слышит, но ее всё равно уговорили. Купила стельки и обувь. И какое же было удивление дома, когда в обуви стельки оставили, никто их не вытаскивал. Я понимаю, что личные продажи и дополнительные аксессуары продать консультантам жизненно необходимо. Но не путем обмана, — написала женщина.

