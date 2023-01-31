«Звонит хамоватый юрист, повышающий тон»: сибирячка обвинила клинику в угрозах после публикации негативного отзыва

В итоге первый отзыв был удален, но после беседы с сотрудниками клиники сибирячка опубликовала другой. В нем она заявила об угрозах со стороны сотрудников.



— На момент, когда я писала отзыв, мною было совершено три звонка, после чего я написала отзыв на Flamp. И только после этого мне написали в WhatsApp в 22:09. После трех моих звонков и после моего отзыва, после 9 часов ожидания! — возмущается девушка. — Первый мой звонок был в 13:00, то есть целый день у меня прошел без лечения. На что юрист отвечает: «Это нормально, что с вами так поздно связались, и вообще многие болеют. Врач занят, и заниматься только вами он не будет».