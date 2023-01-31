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«Звонит хамоватый юрист, повышающий тон»: сибирячка обвинила клинику в угрозах после публикации негативного отзыва

У девушки, по ее словам, ноги покрылись волдырями после процедуры лазерной эпиляции

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Сибирячка утверждает, что не получила должной помощи

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Жительница Новосибирска заявила об угрозах со стороны клиники «Подружки», на которую она написала негативный отзыв после неудачной лазерной эпиляции.

19 января женщина оставила первый отзыв на работу медучреждения и приложила фото ног с красными волдырями. Она пожаловалась, что в клинике не смогли ей помочь после того, как на процедуру пошла неприятная реакция.

В итоге первый отзыв был удален, но после беседы с сотрудниками клиники сибирячка опубликовала другой. В нем она заявила об угрозах со стороны сотрудников.

— На момент, когда я писала отзыв, мною было совершено три звонка, после чего я написала отзыв на Flamp. И только после этого мне написали в WhatsApp в 22:09. После трех моих звонков и после моего отзыва, после 9 часов ожидания! — возмущается девушка. — Первый мой звонок был в 13:00, то есть целый день у меня прошел без лечения. На что юрист отвечает: «Это нормально, что с вами так поздно связались, и вообще многие болеют. Врач занят, и заниматься только вами он не будет».

Девушка утверждает, что деньги за процедуру ей не вернули, а лечение назначала сотрудница отдела контроля качества.

— Не попросив элементарно фотографии, прописала «лечение», на что я спросила, почему так поздно связались. Ее ответ: «Мы связываемся от 1 до 10 рабочих дней». То есть вы принесли вред здоровью, а пострадавший может ждать до 10 дней? — недоумевает сибирячка. — Повторюсь! Лазер делаю не первый раз и знаю, как реагирует моя кожа! Вывод: мне испортили кожу (хотя юрист так не считает), а теперь еще наносится моральное давление со стороны юриста компании.

Помимо юриста девушке написала и сотрудник отдела репутации Алина.

— Ответ один: если, как вы говорите, вы так любите и цените своих клиентов, то почему мне звонит хамоватый юрист, повышающий тон голоса, и с угрозами? Это вы так проявляете свою любовь к клиенту, — обращается к клинике девушка. — Факт: со мной связывается сотрудник отдела качества, юрист, готова связаться сотрудница репутации, ВСЕ, но не врач! Пожалуйста, хватит меня беспокоить и угрожать, мне сейчас нужно восстановить свою поврежденную кожу после вашей процедуры, вылечить ее, а теперь еще и нервы!

Девушке пришлось переопубликовывать отзыв

Девушке пришлось переопубликовывать отзыв

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Девушка также заявила о намерении идти с жалобами в Роспотребнадзор и пройти медосвидетельствование. Связаться с ней редакции не удалось.

Для предыдущей публикации в клинике «Подружки» корреспонденту НГС сообщали, что оказали помощь девушке. Но после публикации с корреспондентом НГС связалась представитель клиники Алина, которая заявила, что в статье «содержится информация, не соответствующая действительности».

Редакция попросила клинику прокомментировать заявления сибирячки об угрозах со стороны сотрудников. Представительница компании Алина попросила отправить запрос на электронную почту, что и было сделано. В ответ на письмо у корреспондента НГС попросили удостоверение. Фото документа было отправлено в компанию.

Ранее жительница Новосибирска под ником Nastya Volkova оставила гневный отзыв на сервисе «Фламп», в котором рассказала о хамстве охранника торгового центра «Сан Сити».

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