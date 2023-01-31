«Звонит хамоватый юрист, повышающий тон»: сибирячка обвинила клинику в угрозах после публикации негативного отзыва

Жительница Новосибирска заявила об угрозах со стороны клиники «Подружки», на которую она написала негативный отзыв после неудачной лазерной эпиляции.
19 января женщина оставила первый отзыв на работу медучреждения и приложила фото ног с красными волдырями. Она пожаловалась, что в клинике не смогли ей помочь после того, как на процедуру пошла неприятная реакция.
В итоге первый отзыв был удален, но после беседы с сотрудниками клиники сибирячка опубликовала другой. В нем она заявила об угрозах со стороны сотрудников.
— На момент, когда я писала отзыв, мною было совершено три звонка, после чего я написала отзыв на Flamp. И только после этого мне написали в WhatsApp в 22:09. После трех моих звонков и после моего отзыва, после 9 часов ожидания! — возмущается девушка. — Первый мой звонок был в 13:00, то есть целый день у меня прошел без лечения. На что юрист отвечает: «Это нормально, что с вами так поздно связались, и вообще многие болеют. Врач занят, и заниматься только вами он не будет».
Девушка утверждает, что деньги за процедуру ей не вернули, а лечение назначала сотрудница отдела контроля качества.
— Не попросив элементарно фотографии, прописала «лечение», на что я спросила, почему так поздно связались. Ее ответ: «Мы связываемся от 1 до 10 рабочих дней». То есть вы принесли вред здоровью, а пострадавший может ждать до 10 дней? — недоумевает сибирячка. — Повторюсь! Лазер делаю не первый раз и знаю, как реагирует моя кожа! Вывод: мне испортили кожу (хотя юрист так не считает), а теперь еще наносится моральное давление со стороны юриста компании.
Помимо юриста девушке написала и сотрудник отдела репутации Алина.
— Ответ один: если, как вы говорите, вы так любите и цените своих клиентов, то почему мне звонит хамоватый юрист, повышающий тон голоса, и с угрозами? Это вы так проявляете свою любовь к клиенту, — обращается к клинике девушка. — Факт: со мной связывается сотрудник отдела качества, юрист, готова связаться сотрудница репутации, ВСЕ, но не врач! Пожалуйста, хватит меня беспокоить и угрожать, мне сейчас нужно восстановить свою поврежденную кожу после вашей процедуры, вылечить ее, а теперь еще и нервы!
Девушка также заявила о намерении идти с жалобами в Роспотребнадзор и пройти медосвидетельствование. Связаться с ней редакции не удалось.
Для предыдущей публикации в клинике «Подружки» корреспонденту НГС сообщали, что оказали помощь девушке. Но после публикации с корреспондентом НГС связалась представитель клиники Алина, которая заявила, что в статье «содержится информация, не соответствующая действительности».
Редакция попросила клинику прокомментировать заявления сибирячки об угрозах со стороны сотрудников. Представительница компании Алина попросила отправить запрос на электронную почту, что и было сделано. В ответ на письмо у корреспондента НГС попросили удостоверение. Фото документа было отправлено в компанию.
Ранее жительница Новосибирска под ником Nastya Volkova оставила гневный отзыв на сервисе «Фламп», в котором рассказала о хамстве охранника торгового центра «Сан Сити».