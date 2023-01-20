«Волдыри и всё чешется»: сибирячка сделала лазерную эпиляцию и покрылась красными пятнами — фото последствий

Она утверждает, что ей из клиники никто не перезвонил, даже после ее повторных звонков и просьб.

— Лазерную эпиляцию делаю не первый раз, — утверждает девушка. — Хочу получить полный возврат средств, так как мне нужно пойти к дерматологу. Плюс лечение. Отзыв бы не стала писать, если бы сотрудники со мной хотя бы связались, но так как полная тишина, то хочу предупредить других потенциальных клиентов. Пусть видят последствия и полное бездействие сотрудников!