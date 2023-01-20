«Волдыри и всё чешется»: сибирячка сделала лазерную эпиляцию и покрылась красными пятнами — фото последствий

Ноги сибирячки покрылись красными волдырями после лазерной эпиляции в клинике «Подружки». Разгневанная девушка оставила отзыв на сервисе Flamp 19 января. В клинике утверждают, что еще в день обращения назначили лечение и отмечают, что у пациентки была индивидуальная реакция на процедуру.
— 18 января сделала лазерную эпиляцию. На месте роста волос были красные пятна. Специалист сказал, такое бывает, к вечеру пройдет. Вечером стало еще хуже. 19 января звоню в call-центр, объясняю ситуацию, так как я не знаю, что делать. Волдыри и всё чешется. Мне обещают, что перезвонят, — пишет девушка.
Она утверждает, что ей из клиники никто не перезвонил, даже после ее повторных звонков и просьб.
— Лазерную эпиляцию делаю не первый раз, — утверждает девушка. — Хочу получить полный возврат средств, так как мне нужно пойти к дерматологу. Плюс лечение. Отзыв бы не стала писать, если бы сотрудники со мной хотя бы связались, но так как полная тишина, то хочу предупредить других потенциальных клиентов. Пусть видят последствия и полное бездействие сотрудников!
— Клиенту назначили лечение в день обращения, — ответили корреспонденту на запрос в сети клиник «Подружки». — Иногда пациенты могут принимать какие-то препараты, либо может быть черный жесткий волос. Это своя реакция организма в виде покраснения. На александритовом лазере такое бывает после первой и даже второй процедуры. Вокруг фолликула краснеет, люди начинают расчесывать.
В этом случае врачи рекомендуют пациентам принимать пару дней антигистаминные препараты и наносить мази, как при аллергии.
— Это точно не ожог. Своя индивидуальная реакция, — утверждают в клинике. — Как правило, такая реакция проявляется на щиколотках, где более толстый волос. В данном случае у пациентки реакция по типу солнечной крапивницы. Возможно, у нее такая чувствительность к определенным лучам — идет небольшими как волдырями.
При повторении такой реакции врачи не рекомендуют больше проходить такие процедуры.
Вчера НГС сообщал, что в Новосибирске жительница Анна обвинила студию растяжки Soft в отсутствии занятий по горячей йоге, которые она оплатила. Девушка оставила свой отзыв на «Флампе» и пожаловалась, что ее не пригласили на занятия.