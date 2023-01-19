«Купила абонемент, и студия начала закрываться»: сибирячка полгода не могла попасть на занятия по горячей йоге

Как объяснила Анна корреспонденту НГС, летом студия Yoga bye находилась на улице Советской и в ней проходили занятия по горячей йоге. Анна купила абонемент на 24 занятия за 5500 рублей в июне 2022 года из-за высоких скидок.

— Уже в июне студия начала закрываться и переносить занятия с постоянного адреса на другой, в левую студию. В июле 2022 года студия Yoga bye так и не открыла свои двери, сославшись на проблемы с арендой. Я посетила в общей сложности около 6 занятий в новой студии с подругой за компанию. Не считая оставшихся занятий, с прошлого абонемента осталось 18 уроков. В августе 2022-го заморозила абонемент до того, пока они не откроют снова горячую йогу, так как новый зал кардинально отличался от изначально заявленного, — поделилась клиентка студии.