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«Купила абонемент, и студия начала закрываться»: сибирячка полгода не могла попасть на занятия по горячей йоге

В фитнес-центре объяснили проблему тем, что из-за переезда не сразу смогли установить необходимое оборудование

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Студия сейчас находится в доме на Максима Горького, туда она переехала с Советской

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В Новосибирске жительница Анна обвинила студию растяжки Soft в отсутствии занятий по горячей йоге, которые она оплатила. Девушка оставила свой отзыв на «Флампе» и пожаловалась, что ее не пригласили на занятия.

Горячая йога, или бикрам-йога, проходит в помещении с температурой в 40 градусов и высокой влажностью.

Как объяснила Анна корреспонденту НГС, летом студия Yoga bye находилась на улице Советской и в ней проходили занятия по горячей йоге. Анна купила абонемент на 24 занятия за 5500 рублей в июне 2022 года из-за высоких скидок.

— Уже в июне студия начала закрываться и переносить занятия с постоянного адреса на другой, в левую студию. В июле 2022 года студия Yoga bye так и не открыла свои двери, сославшись на проблемы с арендой. Я посетила в общей сложности около 6 занятий в новой студии с подругой за компанию. Не считая оставшихся занятий, с прошлого абонемента осталось 18 уроков. В августе 2022-го заморозила абонемент до того, пока они не откроют снова горячую йогу, так как новый зал кардинально отличался от изначально заявленного, — поделилась клиентка студии.

В середине сентября горячая йога не появилась, а заморозка абонемента закончилась. Анна решила оставить как есть и не требовать деньги. Но вскоре сибирячка увидела, что в соцсетях студии появляется реклама горячей йоги.

— В конце октября я написала им, что обидно получается, рекламу крутите, а меня не зовете, и занятия сгорели. Они восстановили мне занятия — очень клиентоориентированно, подумала я. Но после этого они кормили меня завтраками и неделями до декабря — пока одна из моих подруг не скинула информацию в соцсети про занятие в горячем зале, — поделилась Анна.

Девушка написала в личные сообщения студии и сказала, что ей грустно, что ей не написали о тренировках. Как рассказала Анна корреспонденту НГС, после комментария на «Флампе» руководство студии предложило девушке пойти на лазерную эпиляцию вместо йоги и она согласилась.

Как рассказали НГС в студии Soft, после переезда в студии долго не могли сделать занятия по горячей йоге, так как нужно было время для установления нагрева.

— В декабре мы открыли зал с горячей йогой и в «Инстаграме»* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) в тот же день всех оповестили. И тут же написала Анна. Просто претензия была, почему лично ее не оповестили. Мы сказали, что первым делом сделали пост в «Инстаграме»* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ), чтобы все увидели, а потом бы писали лично, — объяснила сотрудница студии Soft.

В студии добавили, что произошло недопонимание, которое разрешили. Также сотрудница студии отметила, что переезд — это расширение.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Ранее в Новосибирске девушка пожаловалась на принуждение к выполнению парных упражнений на тренировке по функциональному многоборью в фитнес-клубе Extreme Fitness.

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