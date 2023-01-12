«Нарушают границы моего тела»: сибирячка обвинила тренера в принуждении к парным упражнениям в фитнес-клубе

— Тренер Илья Зайцев ведет себя непрофессионально. На тренировке по функциональному многоборью в октябре 2022 года настаивал на выполнении парного упражнения на пресс. При этом мы должны были лечь ногами друг к другу, сцепиться ногами с партнером и передавать мяч при поднятии корпуса. Мне как девушке неприятен подобный телесный контакт с незнакомым человеком (Илья предлагал выполнить это упражнение с мужчиной или с девушкой, которые также пришли на тренировку), — рассказала Мария.