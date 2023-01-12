«Нарушают границы моего тела»: сибирячка обвинила тренера в принуждении к парным упражнениям в фитнес-клубе

В Новосибирске девушка пожаловалась на принуждение к выполнению парных упражнений на тренировке по функциональному многоборью в фитнес-клубе Extreme Fitness. На сайте с отзывами Flamp Мария поделилась историей, которая произошла в октябре прошлого года.
— Тренер Илья Зайцев ведет себя непрофессионально. На тренировке по функциональному многоборью в октябре 2022 года настаивал на выполнении парного упражнения на пресс. При этом мы должны были лечь ногами друг к другу, сцепиться ногами с партнером и передавать мяч при поднятии корпуса. Мне как девушке неприятен подобный телесный контакт с незнакомым человеком (Илья предлагал выполнить это упражнение с мужчиной или с девушкой, которые также пришли на тренировку), — рассказала Мария.
Клиентка клуба от выполнения упражнения отказалась, и тренер спустя какое-то время уступил. Мария делала упражнение одна. Клиентка передавала мяч в руки тренеру, который сидел рядом. Как добавляет Мария, для упражнения мяч передавать не нужно — упражнение считается выполненным с подъемом корпуса и выносом мяча.
— В конце тренировки Илья сказал мне, что «больше так возиться со мной не будет». Я ответила, что подобные упражнения нарушают границы моего тела. Илья сказал: «У тебя в голове какой-то гвоздь, тебе с ним надо разбираться. Чтобы больше я такого не видел». Это была моя последняя тренировка у этого тренера. Абонемент продлевать не стала. Знакомым не порекомендую, — поделилась девушка.
Мария призвала руководство клуба, который находится на улице Семьи Шамшиных, принять меры в сторону тренера. Связаться с автором поста на сервисе не удалось на момент публикации.
Администратор Extreme Fitness во время разговора с корреспондентом НГС по телефону пообещал передать номер начальству и прокомментировать. На момент публикации из фитнес-клуба не перезвонили. Мы также написали тренеру Илье Зайцеву, но на момент публикации мужчина не ответил.
Недавно в Новосибирске разрешился скандал с жестокими тренировками в центре гимнастики Подгорного: дело закрыли в суде. Обвиненный тренер добровольно выплатил за моральный вред