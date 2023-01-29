Приказал сесть ровно: сибирячка обвинила охранника «Сан Сити» в хамстве

— Я решила облокотиться на сестру, так как у меня упал сахар в крови, и я не могла сидеть ровно. Подошел охранник ТЦ и ехидно начал спрашивать: «Все хорошо? Не вызвать скорую?» На что мы вежливо отказались. После чего человек в грубой форме начал общаться с нами на повышенных тонах: «Во-первых, сели ровно, во-вторых, не облокачиваемся», — сообщила девушка в отзыве.