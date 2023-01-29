Приказал сесть ровно: сибирячка обвинила охранника «Сан Сити» в хамстве

Жительница Новосибирска обвинила охранника торгового центра «Сан Сити» в хамстве. По словам девушки, ей стало плохо в помещении, поэтому она облокотилась на сестру, а охранник повысил голос и приказал сесть ровно.
Пользователь под ником Nastya Volkova оставила отзыв на сервисе «Фламп». Как указано в сообщении, она
— Я решила облокотиться на сестру, так как у меня упал сахар в крови, и я не могла сидеть ровно. Подошел охранник ТЦ и ехидно начал спрашивать: «Все хорошо? Не вызвать скорую?» На что мы вежливо отказались. После чего человек в грубой форме начал общаться с нами на повышенных тонах: «Во-первых, сели ровно, во-вторых, не облокачиваемся», — сообщила девушка в отзыве.
После случившегося сестра девушки попросила не разговаривать с ними в грубой форме. При этом, по словам девушки, охранник продолжил разговаривать на повышенных тонах.
— За нас начал вступаться посторонний человек, и охранник первые 10 секунд его игнорировал, после чего начал агрессивно отвечать уже постороннему человеку в такой же грубой форме, но с криком: «Иди дальше», — отметила сибиряка.
Девушка попросила в конце отзыва, чтобы с мужчиной провели беседу о недопустимости хамства. Связаться с автором отзыва на момент публикации не получилось. В торговом центре «Сан Сити» сообщили, что прокомментировать данную ситуацию смогут в коммерческом отделе в понедельник.
Недавно жительница Новосибирска заявила, что купила новый айфон, в котором оказалась сим-карта прошлой владелицы. Но оказалось, что техника была ввезена по параллельному импорту. А сим-карта принадлежит AT&T Inc — американской транснациональной телекоммуникационной компании.