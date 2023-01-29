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Приказал сесть ровно: сибирячка обвинила охранника «Сан Сити» в хамстве

По словам девушки, у нее упал сахар в крови, при этом охранник сначала предложил помощь

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Девушка попросила, чтобы с охранником провели беседу

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Жительница Новосибирска обвинила охранника торгового центра «Сан Сити» в хамстве. По словам девушки, ей стало плохо в помещении, поэтому она облокотилась на сестру, а охранник повысил голос и приказал сесть ровно.

Пользователь под ником Nastya Volkova оставила отзыв на сервисе «Фламп». Как указано в сообщении, она 27-го числа вместе с сестрой была в торговом центре. У сибирячки упал сахар в крови, поэтому они с сестрой решили присесть около фонтана на втором этаже.

— Я решила облокотиться на сестру, так как у меня упал сахар в крови, и я не могла сидеть ровно. Подошел охранник ТЦ и ехидно начал спрашивать: «Все хорошо? Не вызвать скорую?» На что мы вежливо отказались. После чего человек в грубой форме начал общаться с нами на повышенных тонах: «Во-первых, сели ровно, во-вторых, не облокачиваемся», — сообщила девушка в отзыве.

После случившегося сестра девушки попросила не разговаривать с ними в грубой форме. При этом, по словам девушки, охранник продолжил разговаривать на повышенных тонах.

— За нас начал вступаться посторонний человек, и охранник первые 10 секунд его игнорировал, после чего начал агрессивно отвечать уже постороннему человеку в такой же грубой форме, но с криком: «Иди дальше», — отметила сибиряка.

Девушка попросила в конце отзыва, чтобы с мужчиной провели беседу о недопустимости хамства. Связаться с автором отзыва на момент публикации не получилось. В торговом центре «Сан Сити» сообщили, что прокомментировать данную ситуацию смогут в коммерческом отделе в понедельник.

Недавно жительница Новосибирска заявила, что купила новый айфон, в котором оказалась сим-карта прошлой владелицы. Но оказалось, что техника была ввезена по параллельному импорту. А сим-карта принадлежит AT&T Inc — американской транснациональной телекоммуникационной компании.

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ОтзывОхранникТорговый центрФлампСан Сити
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