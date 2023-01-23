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«Вскрывали упаковку при нас»: сибирячка заявила, что купила новый iPhone в ДНС с сим-картой прошлой хозяйки

Она связалась с бывшей владелицей и пожаловалась в магазин

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Телефон был куплен в Белово в Кемеровской области

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Жительница Новосибирска заявила, что купила новый айфон, в котором оказалась сим-карта прошлой владелицы. Сибирячка оставила на «Флампе» отзыв об инциденте, уточнив, что покупку совершила в сети ДНС.

— Купили в ДНС телефон, вскрывали упаковку при нас, айфон просили именно новый, по документам и чеку всё именно так. Дома начали пользоваться им, и в слоте для сим-карты нашли симку. Я по гетконтакту нашла имя владелицы, там была также ее фотография, по ней я нашла страницу во «ВКонтакте». Девушка подтвердила, что продавала свой телефон, но точно не в магазин сдала, — написала жительница Новосибирска Алиса. — Одно дело, когда продают айфон «как новый» и предупреждают, что он восстановленный или б/у, а тут просто дезинформировали, это же мошенничество.

К отзыву прикреплены фото телефона и скриншот переписки

К отзыву прикреплены фото телефона и скриншот переписки

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Девушка объяснила корреспонденту НГС, что телефон был куплен в Белово в Кемеровской области. Отзыв она оставила на новосибирский магазин, потому что посчитала, что нет разницы, где написать комментарий к сетевой точке. Девушка отказалась предоставлять корреспонденту НГС данные владелицы сим-карты и сообщать другие подробности, сославшись на то, что ждет ответа от магазина.

ДНС оставил свой комментарий к отзыву:

— Доброго дня, уважаемый клиент! Спасибо вам большое за оставленный вами отзыв! От лица компании мы приносим вам извинения за доставленные неудобства. Случай носит странный характер, и мы обязательно в нем разберемся. Просьба прописать номер заказа, по которому товар приобретался. Заранее спасибо за ответ!

Корреспондент НГС отправил запрос в ДНС с просьбой разъяснить ситуацию по доступным для отправки электронным адресам.

Накануне необычное объявление нашлось на сайте «Авито» — айфон из лимитированной коллекции продают за 50 миллионов рублей.

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