«Вскрывали упаковку при нас»: сибирячка заявила, что купила новый iPhone в ДНС с сим-картой прошлой хозяйки

— Купили в ДНС телефон, вскрывали упаковку при нас, айфон просили именно новый, по документам и чеку всё именно так. Дома начали пользоваться им, и в слоте для сим-карты нашли симку. Я по гетконтакту нашла имя владелицы, там была также ее фотография, по ней я нашла страницу во «ВКонтакте». Девушка подтвердила, что продавала свой телефон, но точно не в магазин сдала, — написала жительница Новосибирска Алиса. — Одно дело, когда продают айфон «как новый» и предупреждают, что он восстановленный или б/у, а тут просто дезинформировали, это же мошенничество.