Раскрыта тайна чужой сим-карты в новом купленном iPhone: в ДНС ответили на отзыв возмущенной покупательницы

В Новосибирске компания ДНС ответила на отзыв возмущенной покупательницы iPhone, которая рассказала, что нашла сим-карту в новом гаджете. Оказалось, что техника была ввезена по параллельному импорту. А сим-карта принадлежит AT&T Inc — американской транснациональной телекоммуникационной компании.
Ранее девушка заявила, что купила новый айфон, в котором оказалась сим-карта прошлой владелицы. Девушку возмутило, что старый телефон ей продали как новый. Сибирячка оставила на «Флампе» отзыв об инциденте, уточнив, что покупку совершила в сети ДНС. Она также предоставила скриншоты переписки с девушкой, которая представилась владелицей телефона.
— На сим-карте 10 цифр, и вчера по ошибке я ввела лишний ноль, и девушка в переписке подтвердила, что у нее был такой телефон и она его продала за 47 тысяч. В магазине сверили серийный номер на коробке и в телефоне, айфон не был активирован, — уточнила покупательница телефона.
После того как ситуация с сим-картой прояснилась, покупательница полностью переписала свой отзыв. Девушка объяснила корреспонденту НГС, что телефон был куплен в Белово в Кемеровской области. Отзыв она оставила на новосибирский магазин, потому что посчитала, что нет разницы, где написать комментарий к сетевой точке.
В ДНС также прокомментировали ситуацию.
— Девушка Алиса, что писала отзыв, изменила его. Связаться с девушкой не получилось — на мой официальный запрос-ответ на сайте «Фламп» она ответа не дала, но отзыв отредактирован, и теперь в нем полностью информация передана не так, как описано в вашей статье, — объяснил корреспонденту НГС Данил Колесников, управляющий магазином ДНС «Новосиб ТЦ Тетрис». — У девушки на фото сим-карта не РФ. Скорее всего, данный телефон поступил по параллельному импорту, и в нем стоит сим-карта AT&T Inc.
Он добавил, что, скорее всего, это iPhone американской версии, где сим-карта идет сразу в комплекте. И это не значит, что телефоном кто-то пользовался.
— Компания Apple заключает договоры с сотовыми операторами. Они туда вставляют свои симки и с каким-то дисконтом могут продавать эти телефоны в своих сотовых салонах, — отметил управляющий.
Накануне необычное объявление нашлось на сайте «Авито» — айфон из лимитированной коллекции продают за 50 миллионов рублей.