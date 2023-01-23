Раскрыта тайна чужой сим-карты в новом купленном iPhone: в ДНС ответили на отзыв возмущенной покупательницы

— На сим-карте 10 цифр, и вчера по ошибке я ввела лишний ноль, и девушка в переписке подтвердила, что у нее был такой телефон и она его продала за 47 тысяч. В магазине сверили серийный номер на коробке и в телефоне, айфон не был активирован, — уточнила покупательница телефона.