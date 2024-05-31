Главный прапорщик страны Алексей Маклаков — о работе с Гагариной, Давой и Хаметовой, а также о новых проектах

Актер вернулся к роли в фильме «Майор Гром: Игра» Источник: Евгений Хитрин / NGS.RU











Новосибирский актер Алексей Маклаков известный по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты» рассказал о работе с Полиной Гагариной, Давой и Миланой Хаметовой. В интервью изданию Starhit, также поделился впечатлениями от участия в фильме «Майор Гром: Игра» и рассказал, как его дочери относятся к тому, что их отец снимается в супергеройском кино.



Этим летом состоится премьера комедии «Не одна дома», в которой играют знаменитости из Новосибирска блогеры Милана Хаметова и Давид Манукян. Как рассказал Алексей Маклаков, ему очень понравилось сниматься с молодыми и начинающими актерами.



— Мне с ними безумно понравилось работать. С Давой я, правда, не пересекался, в основном был связан с Миланой. Замечательный, чуткий ребенок. Мне кажется, наше кино приобрело в ее лице будущую хорошую, замечательную, подчеркиваю, замечательную актрису, — отметил артист.



Также недавно вышел сериал «Красные линии» в котором Алексей Маклаков снялся вместе с Полиной Гагариной. Несмотря на то, что Гагарина известна больше как певица и редко снимается в кино, ее профессионализм на съемочной площадке впечатлил Маклакова.



— Полина окончила Школу-студию МХАТ. Это одна из лучших школ России, я имею в виду в театральном плане, поэтому одно удовольствие было с ней работать. Ни в коем случае не чувствовалась эта грань, на которую вы намекаете, профессионального актера и непрофессионального. Считаю, что она прекрасная, замечательная актриса с хорошим чувством юмора, такта и, самое главное, мира. Полноценный профессионализм — вот что я увидел в исполнении Полины Гагариной, — поделился актер.



Недавно актер вернулся к роли генерал-полковника, начальника Главного управления полиции Санкт-Петербурга Федора Прокопенко в фильме «Майор Гром: Игра». Как отметил Маклаков он с легкостью вернулся в проект.



— Возвращение в проект было естественным для авторов, которые вели моего персонажа из одного фильма в другой — я имею в виду «Чумного Доктора» и «Игру». Поэтому я очень этого ждал. Думаю, что новую часть ожидает такой же успех, и счастлив, что мне удалось поучаствовать в таком замечательном проекте, — рассказал Маклаков.



У главного прапорщика страны есть две дочери, как рассказал актер они поддерживают и рады, что отец принял участие в супергеройском фильме.



— С огромным уважением. Одна из дочерей посмотрела «Чумного Доктора» около пятидесяти двух раз. Наверное, этот жанр очень востребован не только у молодежи, но и становится популярен и среди более взрослой аудитории. Поэтому появление и успех «Майора Грома» выглядят закономерно, — поделился актер.

