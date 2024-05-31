Заставляла лайкать посты и избавлялась от проблемного ЖКХ: что известно о работе скандальной главы Краснозерского района

Оксана Семенова уже 22 года работает в администрации, на должность главы ее избрали два года назад Источник: телеграм-канал «Глава Краснозерского района»











В Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали главу Краснозерского района Оксану Семёнову. Ее подозревают в превышении должностных полномочий при сдаче в аренду помещений по заниженной стоимости компании ЗАО «Жилкомхоз Сервис». Обществу отдали работу коммунальными услугами района. В администрации уже несколько раз проходили обыски в течение двух лет, один из случаев был как раз связан с «Жилкомхоз Сервисом». Местные, в свою очередь, отзываются о главе нелестно. НГС собрал все, что известно о скандальной Оксане Семёновой.

ЖКХ в одни руки

В администрации Краснозерского района Оксана Семенова работает уже 22 года, в 2007 году она заняла должность начальника по защите прав несовершеннолетних и административной практики. Спустя три года ее назначили начальником управления организационно-контрольной и кадровой работы. С 2012 года Семенова работала в должности управляющей делами администрации Краснозерского района, в 2015 году она заняла пост заместителя главы администрации района. А уже через пять лет ее избрали на должность главы.

Семенова попадала в скандалы как с местными жителями Краснозерского района, так и с силовиками. Например, в октябре 2022 года ФСБ проводила обыски в администрации. Тогда Семенова объясняла НГС, что силовики приехали проверить документы, потому что в район заходит новый концессионер по ЖКХ. Глава утверждала, что в ее кабинет не приходили и ее саму не опрашивали, а лишь взяли документы у заместителя по ЖКХ и опросила другого зама - по правовым вопросам.



Тогда в районе шел тендер по передаче сферы ЖКХ, в нем как раз участвовала компания «Жилкомхоз Сервис». По данным источника НГС, именно из-за этой организации Семенову задержали сегодня, 31 мая.



ЗАО «Жилкомхоз Сервис» образовано в 2004 году в поселке Северный. Директор компании — Владимир Кузнецов. До апреля 2022 года фирма принадлежала Василию Рящикова, сейчас данный о владельцах закрыты. На конец 2023 года выручка организации составила 84,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 950 тысяч рублей. Компания часто заключает договоры на поставку тепла для разных сел Новосибирской области.

На момент публикации в компании не ответили на звонки журналиста НГС.

Семенову жители называют грубой, говорят, что она заставляла воспитателей кормить за свой счет белок, который администрация поселила в роще Источник: телеграм-канал «Глава Краснозерского района»











Бывшему владельцу «Жилкомхоз Сервис» Василию Рящикову также принадлежит ООО «Водосеть» с чистой прибылью в 12,1 миллиона рублей, принадлежала ЗАО «ЖКХ Северное» (до тех пор, пока данные о владельцах не закрыли) с прибылью в 1,3 миллиона рублей. Он же владел МУП «УК ЖКХ с. Северного», в 2016 предприятие ликвидировали. Так все компании аффилированы, и именно они работают в сфере ЖКХ Краснозерского района. Компании отвечают за воду и отопление.

Летом 2022 года все коммунальные услуги отдали в частные руки. Муниципальные коммунальщики остались только в поселке Краснозёрское. Отдать все компаниям, в том числе «Жилкомхоз Сервису» (отвечает за отопление), пришлось из-за того, что в МУПах некому было работать, да и техники не хватало, объясняла Семенова.

С приходом компаний жители начали жаловаться на грязную воду, недовольства были и из-за отопления. «Жилкомхоз Сервис» якобы выставил жителям многотысячные долги за тепло. С приходом организации увеличили суммы за отопление для предприятий и соцучреждений. Тарифы установила администрация из-за затрат поставщика.

Первый раз силовики пришли в кабинете Семеновой 1 февраля, у нее изъяли телефон. На следующий день следователи объяснили, что приходили в администрацию из-за злоупотребления должностными полномочиями.



Ушла от проблем с теплом и водой

31 мая силовики пришли к ней снова, Семенову подозревают в превышении должностных полномочий с ущербом минимум в 2,5 миллиона рублей. Считается, что глава за копейки сдала в аренду коммунальные объекты, чтобы самой не отвечать за них. Семенова, по данным прокуратуры, забрала у МУПов муниципальное имущество.



По данным источника НГС, в июле 2022 года Семенова заключила договор аренды коммунального имущества по заниженным ценам с ЗАО «Жилкомхоз Сервис». Сумма составила 560 тысяч рублей, но реальная цена аренды — свыше 3 миллионов рублей. Ущерб району оценили в 2,5 миллиона рублей.



Предполагается, что так Семенова избавила себя от проблем с тепло- и водоснабжением и убедила компанию забрать хозяйство себе. Обслуживать объекты никто не хотел, тогда и родилась идея занизить цены по аренде.



Нападки жителей района

На главу районапрежде жаловались и жители, они говорили, что Семенова с бюджетниками вела себя строго и собирала с них деньги. Например, воспитателей детского сада она якобы заставляла за свой счет кормить белочек, которых администрация купила и поселили в роще.

— Все работают только по ее указке: захотела — будешь работать, не захотела — не будешь. Рот открыл — ушел, нет тебя, — говорила многодетная мама Елена Бровченко.

Семенова, говорили местные, любила участвовать в мероприятиях, все выкладывала в социальных сетях, а бюджетники якобы должны были лайкать посты и писать хвалебные комментарии. Сама глава объяснила, что комментарии просит оставлять только под социально значимыми постами или под постами благодарности предпринимателям.

Руководством были недовольны и родители школьников. Они жаловались, что с них собирали деньги на новогодние украшения для района. Критиковал работу Семеновой и бывший глава Лобинского сельсовета Краснозерского района Юрий Довгаль, он был недоволен ее хозяйственной деятельностью.

Недавно в Новосибирске задержали депутата Горсовета Игоря Украинцева, на него возбудили уголовное дело по получению взятки в более чем 3,5 миллиона от руководителя строительной компании. Деньги он получал за лоббирование интересов в совете депутатов в сфере строительства. Источники НГС говорят, что средства могли прийти от Игоря Белокобыльского, руководителя ГК «Стрижи».

Бывший партнер по бизнесу Белокобыльского — Илья Поляков, который работал с Игорем Украинцевым считает, что против депутата возбудили дело на основе ложного доноса. Депутата Горсовета отправили в СИЗО.