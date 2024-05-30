«Выздоровление было невозможно». Как лечили Анастасию Заворотнюк и что такое глиобластома, с которой она боролась 5 лет

Пока у врачей нет средств, которые позволили бы полностью излечить человека от этого вида рака Источник: a_zavorotnyuk / Instagram (деятельность запрещена в РФ); Марина Молдавская / E1.RU











В ночь на 30 мая ушла из жизни актриса Анастасия Заворотнюк. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» (6+) было 53 года. Последние пять лет она боролась с самой агрессивной формой рака мозга — глиобластомой.



История болезни артистки началась в 2019 году. Узнав о страшном диагнозе, семья Заворотнюк обратилась в Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта. Ученые предложили им экспериментальное лечение вирусами, однако родственники актрисы так и не решились на это, сообщил MSK1.RU вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков.

— Мы протестировали ее опухолевые клетки, определили, какие из наших препаратов были бы для нее подходящими. Но после этого я разговаривал с ее мужем, Петром Чернышовым. И он сказал, что в данный момент она проходит терапию в институте Петрова (НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова) в Санкт-Петербурге с персонализированной противоопухолевой вакциной, — рассказал Чумаков.



Лечение Заворотнюк, судя по всему, шло хорошо, и в институт В. А. Энгельгардта ее родные больше не обращались. По словам Чумакова, Анастасии проводили иммунизацию против опухолевых клеток.

Она прожила практически пять лет с таким смертельным заболеванием, но медленно угасала. Петр Чумаков, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта

— Технология такая: берется кровь и клетки опухоли у пациента. Из крови добывают дендритные клетки, которые распознают чужеродные антигены, их смешивают с опухолевыми клетками в пробирке — заставляют обучиться. После этого дендритные клетки вводят назад в организм, и иммунная система начинает атаковать опухоль, — объяснил он.



Вирусолог отметил, что при таком заболевании, как глиобластома, Заворотнюк прожила довольно долго. Пока у врачей нет средств, которые позволили бы полностью излечить человека от этого вида рака — все известные методы лечения продлевают жизнь на 1,5–2 года, рассказал Чумаков.

Абсолютно смертельная опухоль

Глиобластома действительно считается самой агрессивной формой рака, при таком заболевании полное выздоровление практически невозможно, рассказал MSK1.RU кандидат медицинских наук, нейрохирург Сергей Ильялов.

— Глиобластома — одна из наиболее частых глиальных опухолей, встречающихся у взрослых. Глиальная — то есть первичная внутримозговая опухоль. Четвертой степени злокачественности, очень агрессивная. По большому счету, при таком заболевании выздоровление невозможно в силу того, что, как правило, эти опухоли невозможно удалить тотально, — объяснил врач.

Обычно пациентов с таким диагнозом лечат комплексно: сначала опухоль удаляют хирургическим путем, затем проводят химио-лучевую терапию. Тем не менее она рано или поздно продолжает свой рост.

В какой-то момент все лечебные опции становятся исчерпаны, и пациенты погибают. Сергей Ильялов, нейрохирург

С глиобластомой пациент может прожить всего 18–20 месяцев, что составляет меньше двух лет, хотя бывают и исключения. Что именно вызывает этот вид рака, неизвестно. По словам Ильялова, наиболее частая причина — генетический сбой.

— Это всегда какая-то генетическая поломка, вызванная внешними факторами. Их вокруг огромное множество: и солнечная активность, и экология, и всё-всё-всё, — отметил нейрохирург.

Существует версия, что рак у Заворотнюк спровоцировало ЭКО — в 2018 году актриса родила дочь Милу. Сергей Ильялов уточнил: искусственное оплодотворение не могло вызвать онкологию, но могло стимулировать ее рост.



— Если у пациентки уже была предрасположенность к развитию этой опухоли, то подготовка к ЭКО — а там же предварительно проводится достаточно мощная гормональная стимуляция — может стимулировать рост раковых клеток, — объяснил Ильялов.



Петр Чумаков подчеркнул, что глиобластома — абсолютно смертельная опухоль, а все методы лечения направлены лишь на продление жизни. С 1970 года в России ведутся разработки так называемой онковакцины, которую будут применять для лечения разных видов рака. Как раз на пациентах с глиобластомой ее будут испытывает в ближайшее время.

Всё, что известно о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, MSK1.RU собрал в онлайн-трансляции. Подробнее об истории болезни артистки мы рассказывали в отдельном материале. Прочитайте также трогательное прощальное письмо, которое написала дочь Заворотнюк Анна.