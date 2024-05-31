«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья

Иван Б. Называет себя абьюзером

Новосибирец Иван Б. уверяет, он не один раз бил любимую девушку Источник: Юрий Орлов











С детства нам твердят, что любовь зла и может приносить разочарование. Порой так и случается: считаешь возлюбленного божьим одуванчиком, а он в итоге оказывается домашним тираном. Или, как модно выражаться, абьюзером. Обычно от этого страдают те, в чью сторону направлено физическое или психологическое насилие, но иногда моральную боль испытывают и сами деспоты. Житель Новосибирска Иван Б. написал письмо в редакцию НГС и признался, он — абьюзер. Иван рассказал, что несколько раз ударил свою девушку и оскорбил ее ребенка, и она от него ушла, — теперь ему не с кем даже поговорить. О том, что он творил и перед кем смог покаяться — далее от первого лица.



Три пощечины и два раза кулаком

До определенного момента у меня была любимая девушка. У нее ребенок от первого брака — маленький мальчишка, который еще в детский сад ходит. К сожалению, после произошедшего наша семья распалась, и теперь совсем нет шансов что-либо вернуть.



С девушкой однажды поссорились и оба очень серьезно вспылили. Впервые за всю мою жизнь я нанес удар. Это была весьма жесткая пощечина, на которой я не остановился — тут же еще два раза ударил ее по лицу. Более того, оскорбил ребенка. Мы с ней стали поливать друг друга грязью, общались на повышенных тонах, преимущественно это исходило от меня.



По факту вместе мы не жили, поэтому в тот же вечер я просто развернулся и ушел. Позже наступило прозрение: «Что же я творю? Что наделал?» Вот объективно. Совершенно неясный выплеск эмоций и самое страшное, что на любимого человека. После того как я приехал помириться, девушка ко мне спустилась. Стали беседовать и в итоге — стыдно признавать — в машине между нами случился очередной конфликт. Она два раза получила кулаком в лицо.

Новосибирец заявил о двух конфликтах Источник: Юрий Орлов











Заинтересовался темой, нашел в интернете понятие «абьюзер», почитал об этом — по сути, это домашний террорист, тот, кто применяет физическое и психологическое насилие по отношению к слабому. А более слабая, несомненно, женщина. Потом, анализируя ситуацию, понял, что я еще и деспот, так как был склонен к облегчительным словесным поносам и абсолютно не стеснялся в выражениях. Тирания, воздействие. Эмоционально растаптывал, унижал, хотя сам того не желал.



«Мне мешает, что я абьюзер»

Любимая страдала. Я читал много чего по психологии, старался подавить в себе то, что возникло — в определенной степени это удавалось, но не всегда. Прекрасно понимаю, теперь она уже никогда меня не простит. Мы планировали и свадьбу, и совместные поездки, и походы в театр, но ничего из этого не сбудется.



Очень хотел бы извиниться, но, наверное, сейчас «Прости» будет выглядеть нелепо. Низко после того, что я сделал. Она меня боится и больше мне не верит. Доверие — такая штука, которую один раз уронишь и потом никогда не поднимешь. Это как скомкать листок бумаги и думать, что он снова выровняется, или разбить стакан и надеяться, что осколки соберутся и тот опять будет целым.



Мне мешает, что я абьюзер. Тяжело выстраивать нормальные отношения, а в моем возрасте уже реально хочется семью и чтобы дома кто-то ждал. Вместо этого вернулся к одиночеству — оно сильно гнетет. Не с кем поговорить, некому рассказать, что произошло за день. Из-за последнего случая от меня отвернулись родные, друзья и коллеги. Даже когда иду по улице, понимаю, что в мире много людей, но среди них я одинок и никому не нужен. И виной всему мерзкий характер. Признаю, я абьюзер, тиран и деспот, а в некоторых ситуациях — эгоист и нарцисс, то есть с достаточно сильной короной на голове. Это мешает и в отношениях, и в карьере, поскольку не всегда иду на уступки с начальством, бываю не вежлив на работе, мог не слышать любимую. На какие-то просьбы выдвигал вперед свое «я, я, я». Где не мог сделать добром, продавливал хитростью или чем-то таким. И сколько ни пытайся измениться, сложно.



«Сжимали, как пружину»

О своей проблеме я рассказывал по телефону бесплатной психологической поддержки для взрослых. Буквально на следующее утро после конфликта говорили со специалистом. Он мне сказал: «Тебя довели, сжимали как пружину, и ты среагировал. Не нужно что-то предпринимать, что-то делать. Да, гнусно, но у твоего человека тоже характер, и, видимо, накопились взаимные претензии». Я стал штудировать в интернете тему домашнего насилия, что, мол, бьет — значит любит, и по поводу того, можно ли вообще поучать.



На самом деле со многим не согласен. Считаю, женщин можно бить, но исключительно по попе. Они же во многом слабее, чем мужчины, мы должны их защищать и оберегать.



Потом уже обратился на исповедь к церковному батюшке. Вот только с точки зрения религии тоже открытый вопрос, поучать жену или нет, но беседа все равно дала определенные результаты. Я выговорился, и в каком-то смысле мне полегчало. Священник посоветовал обратиться к спорту и религии, но первым я и так занимаюсь практически ежедневно. А молитвы, конечно, можно, но уж совсем в веру ударяться не готов.

Как отмечает мужчина, легче ему стало от исповеди Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Есть вариант пойти к психотерапевту, но до последнего мучают, терзают сомнения, нужно ли и что это даст.



Почему становятся тиранами

Думаю, во многом причины абьюзивного, тиранического поведения могут идти из детства. У меня суровое воспитание, надо мной был жесткий контроль. Отзвон, вопрос: «что делаешь?» и так далее. На пять минут задержался — уже чуть ли не с собаками искали.



Как-то я на глазах у родителей дрался с двумя ребятами постарше, а они просто стояли и смотрели, при том, что меня фактически избивали. Еще будучи маленьким я видел, как отец дает матери по зубам. После школы вообще попал в плохую компанию, общение с которой закончилось не лучшим образом. Не хочу вспоминать.

Влиять могут и воспитание, и окружение. Совокупно они сильно сказываются на характере. У кого-то черты заложены генетически, а кто-то впитывает. Про себя точно не могу сказать, но страшно. Сам себя начинаю бояться. И у девушки хочется попросить прощения, и перед собой стыдно.



Редакция НГС не ручается за достоверность истории, которую рассказал Иван Б. Чтобы мы могли удостовериться в личности мужчины, он раскрыл нам свои данные (фамилию, имя и отчество), назвал дату рождения и возраст — 31 год.

Несколько лет назад НГС публиковал откровенные истории жертв домашнего насилия: они сбежали от мужей-тиранов в чужой город — одна из них была готова простить любимому все.