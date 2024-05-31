НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

с-з.

 756мм 35%
Подробнее
7 Пробки
USD 89,79
EUR 97,13
Реклама

СРОЧНО

Золотистого котенка выставили за 300 тысяч

Заложники реновации
Лайфхаки для работодателей
Обмудсмен в Max Mara
Лето с пользой
Кто грабил ломбарды
Необычные дома Новосибирска
Жена депутата хейтит город
Как не пропустить отпуск
Беспредел в Горном
НГС в Telegram
Семья эксклюзив История необычных докторов-тройняшек, искавших невест на «Давай поженимся» (их сердца все еще свободны)

История необычных докторов-тройняшек, искавших невест на «Давай поженимся» (их сердца все еще свободны)

Братья признаются, что пока женаты лишь на работе, но в будущем им хотелось бы завести свои семьи

341
3 комментария

Ильнур, Ильсур и Ильнар Мухаметзяновы из Татарстана — не просто братья-врачи, они еще и тройняшки. Они активно ведут блог о своей профессиональной деятельности и поражают подписчиков не только тем, что похожи, как три капли воды, но и своими познаниями в медицине. Удивительную историю братьев смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

Парни, которых с трудом могут отличить друг от друга даже близкие, не случайно связали судьбу с медициной — их отец всю свою жизнь проработал акушером-гинекологом. Росли мальчишки вместе со старшим братом в доме, буквально заваленном медицинской литературой, поэтому выбор, кем становиться, когда вырастут, практически отсутствовал. Все Мухаметзяновы решили идти по стопам отца.

После окончания учебы сложностей с трудоустройством не возникло, все трое работали в разных медицинских учреждениях родной республики.

— На работе тоже никто не знал, что мы тройняшки, да мы и не афишировали. В каком-то смысле жить проще, когда на тебя не показывают пальцем как в зоопарке. Там хотя бы платят за билет. В Татарстане работали спокойно, всё как у всех, — объясняют братья.

Сейчас Ильнур, Ильсур и Ильнар живут и работают в Москве. Честно признаются, что после того как люди видят в интернете, что они тройняшки и все врачи, относятся немного иначе, много любопытствуют. А те, кто уже успел узнать их с профессиональной стороны, возвращаются вновь и доверяют.

Однажды братья даже появились на федеральном телевидении — приняли предложение о помощи в поиске невест в шоу «Давай поженимся», но не срослось. Несмотря на неудачу с избранницами на ТВ, Мухаметзяновы не отрицают возможность завести собственные семьи в будущем. И даже не против сыграть тройную свадьбу, если невесты не будут против. А пока что они серьезно женаты лишь на своей работе.

ПО ТЕМЕ
Тройняшки Доктора Давай поженимся Семья
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Наталья,  44

Юлия,  44

Твоя дурочка,  40

Станислав ,  50

Ann,  47

Галина,  42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление