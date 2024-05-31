История необычных докторов-тройняшек, искавших невест на «Давай поженимся» (их сердца все еще свободны)

Источник: 116.RU

Ильнур, Ильсур и Ильнар Мухаметзяновы из Татарстана — не просто братья-врачи, они еще и тройняшки. Они активно ведут блог о своей профессиональной деятельности и поражают подписчиков не только тем, что похожи, как три капли воды, но и своими познаниями в медицине. Удивительную историю братьев смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

Парни, которых с трудом могут отличить друг от друга даже близкие, не случайно связали судьбу с медициной — их отец всю свою жизнь проработал акушером-гинекологом. Росли мальчишки вместе со старшим братом в доме, буквально заваленном медицинской литературой, поэтому выбор, кем становиться, когда вырастут, практически отсутствовал. Все Мухаметзяновы решили идти по стопам отца.

После окончания учебы сложностей с трудоустройством не возникло, все трое работали в разных медицинских учреждениях родной республики.



— На работе тоже никто не знал, что мы тройняшки, да мы и не афишировали. В каком-то смысле жить проще, когда на тебя не показывают пальцем как в зоопарке. Там хотя бы платят за билет. В Татарстане работали спокойно, всё как у всех, — объясняют братья.



Сейчас Ильнур, Ильсур и Ильнар живут и работают в Москве. Честно признаются, что после того как люди видят в интернете, что они тройняшки и все врачи, относятся немного иначе, много любопытствуют. А те, кто уже успел узнать их с профессиональной стороны, возвращаются вновь и доверяют.

