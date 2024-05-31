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Криминал Дело Оксаны Семёновой эксклюзив Погорела на трубах: как глава Краснозёрки Оксана Семенова потеряла 2,5 млн из бюджета — подробности уголовного дела

Погорела на трубах: как глава Краснозёрки Оксана Семенова потеряла 2,5 млн из бюджета — подробности уголовного дела

Суд изберет ей меру пресечения 1 июня

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Семенова занимает должность главы района с 2020 года

Главу Краснозерского района Оксану Семенову подозревают в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) с ущербом минимум в 2,5 миллиона рублей. Она за копейки сдала в аренду коммунальные объекты, чтобы не отвечать за них самой.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, Семенова забрала у МУПов муниципальное имущество и передала его в пользу иной организации.

По данным источника НГС, в июле 2022 года Семенова заключила договор аренды коммунального имущества в Краснозерском районе по заниженным ценам. Договор подписали с ЗАО «Жилкомхоз Сервис» на сумму 560 тысяч рублей. Компания начала обслуживать 135 объектов. Однако реальная годовая аренда за использование объектов составило свыше 3 миллионов рублей. Ущерб району составил 2,5 миллиона рублей.

Как уточняет источник, Семенова таким образом избавила себя от выполнения обязанностей по организации тепло- и водоснабжения населения в Краснозерском районе. При этом она фактически убедила компанию забрать сложное коммунальное хозяйство себе. Поскольку обслуживать убыточные объекты желанием никто не горел, появилась идея с многократным занижением цены аренды.

ЗАО «Жилкомхоз Сервис» образовано в 2004 году в поселке Северный. Директор компании — Владимир Кузнецов. На конец 2023 года выручка организации составила 84,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 950 тысяч рублей. Компания часто заключает договоры на поставку тепла для разных сел Новосибирской области, в том числе для управления по деятельности мировых судей региона.

О задержании Оксаны Семеновой стало известно сегодня вечером. По предварительным данным, 1 июня состоится заседание по избранию Семеновой меры пресечения.

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