Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Анастасии Заворотнюк было 53 года Источник: Zavorotnuck.ru











В реанимации московской больницы сегодня скончалась российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк. Информация об этом появилась на официальной странице актрисы в соцсетях.

— Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку, — говорится в сообщении. — О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно.



В 2019 году артистку доставили в больницу с отеком мозга. СМИ сообщали, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» после родов третьей дочери обнаружили ту же болезнь, от которой несколько лет назад умерла певица Жанна Фриске, — рак мозга.



Актриса прошла курс химио- и лучевой терапии за границей, однако лечение не помогло и опухоль дала метастазы. 13 сентября 2019 года нейрохирурги планировали провести операцию, но любое вмешательство признали опасным из-за состояния пациентки — доктора понимали, что она может не выжить. Всё это время артистка провела в реанимации в состоянии комы с отеком мозга и множественными осложнениями на фоне болезни.