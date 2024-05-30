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Культура Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Последние несколько лет она провела в коме, врачи не смогли помочь

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Анастасии Заворотнюк было 53 года

В реанимации московской больницы сегодня скончалась российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк. Информация об этом появилась на официальной странице актрисы в соцсетях.

— Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку, — говорится в сообщении. — О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно.

В 2019 году артистку доставили в больницу с отеком мозга. СМИ сообщали, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» после родов третьей дочери обнаружили ту же болезнь, от которой несколько лет назад умерла певица Жанна Фриске, — рак мозга.

Актриса прошла курс химио- и лучевой терапии за границей, однако лечение не помогло и опухоль дала метастазы. 13 сентября 2019 года нейрохирурги планировали провести операцию, но любое вмешательство признали опасным из-за состояния пациентки — доктора понимали, что она может не выжить. Всё это время артистка провела в реанимации в состоянии комы с отеком мозга и множественными осложнениями на фоне болезни.

Анастасия Заворотнюк начала актерскую карьеру еще в 1990-е, однако широкой публике стала известна в роли Вики Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня», который показывали на телеканале СТС с 2004 по 2009 год. В то же время снялась в боевике «Код Апокалипсиса», позже — в мелодраме «Мамы», современной версии «Служебного романа» и военной драме «Охота на гауляйтера». В 2006 году Заворотнюк дали звание заслуженной артистки Российской Федерации.

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