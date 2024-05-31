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Происшествия Вагоны сбили опоры ЛЭП, горит лес: видео с места крушения поезда в Амурской области

Вагоны сбили опоры ЛЭП, горит лес: видео с места крушения поезда в Амурской области

С рельсов сошли 29 вагонов

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По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал

В Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов с углем. Вагоны сбили две опоры ЛЭП и оборвали провода, в результате аварии начался пожар, который перекинулся на лес.

— Движение поездов по перегону временно приостановлено. В результате происшествия пострадавших нет. Для ликвидации последствий происшествия направлены восстановительные поезда, — сообщается в telegram-канале Забайкальской железной дороги.

Причины происшествия уточняются. РБК сообщает, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Только за последний месяц аналогичные ЧП произошли в нескольких регионах, но во всех случаях масштабы были меньше. Так, на Урале с рельсов сошли пять порожних вагонов 20 мая, под Красноярском — 19 мая. Ночью 14 мая в Волгоградской области сошли с рельсов девять вагонов в составе грузового поезда. В Ростовской области было даже два таких ЧП — 5-го и 11 мая.

ПО ТЕМЕ
Сход вагонов Лес Забайкальская железная дорога Пассажирские поезда
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