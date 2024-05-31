Вагоны сбили опоры ЛЭП, горит лес: видео с места крушения поезда в Амурской области

В Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов с углем. Вагоны сбили две опоры ЛЭП и оборвали провода, в результате аварии начался пожар, который перекинулся на лес.
— Движение поездов по перегону временно приостановлено. В результате происшествия пострадавших нет. Для ликвидации последствий происшествия направлены восстановительные поезда, — сообщается в telegram-канале Забайкальской железной дороги.
Причины происшествия уточняются. РБК сообщает, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Только за последний месяц аналогичные ЧП произошли в нескольких регионах, но во всех случаях масштабы были меньше. Так, на Урале с рельсов сошли пять порожних вагонов 20 мая, под Красноярском — 19 мая. Ночью 14 мая в Волгоградской области сошли с рельсов девять вагонов в составе грузового поезда. В Ростовской области было даже два таких ЧП — 5-го и 11 мая.