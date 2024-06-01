Юг России накрыл мощный ураган, есть жертвы. Фото и видео разрушений

Улицы накрыло мощным дождем и градом Источник: Mash / T.me

В Черкесске поднялся сильнейший ураган. По данным главы республики, один человек погиб, еще шестеро пострадали.



— К сожалению, в Черкесске один человек погиб в результате падения дерева на автомобиль. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким. Еще шестеро пострадавших госпитализированы, есть обратившиеся за амбулаторной медицинской помощью, — написал Рашид Темрезов.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что погибший — мужчина 1980 года рождения. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, добавляет Mash.

Предположительно, именно в этой машине находился погибший Источник: SHOT / T.me











На регион обрушились дожди, град и шквалистый ветер. В зону бедствия попали Хабезский, Зеленчукский, Прикубанский и Абазинский районы.



Очевидцы делятся кадрами с бушующей стихией.

«Что за ужас!» — восклицают местные жители Источник: SHOT / T.me

Из-за сильного града в одном из торговых центров пробило стеклянную крышу Источник: SHOT / T.me

Всего за полчаса ураган нанес городу огромный ущерб Источник: «ЧП Черкесск» / T.me