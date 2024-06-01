Юг России накрыл мощный ураган, есть жертвы. Фото и видео разрушений

В Черкесске поднялся сильнейший ураган. По данным главы республики, один человек погиб, еще шестеро пострадали.
— К сожалению, в Черкесске один человек погиб в результате падения дерева на автомобиль. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким. Еще шестеро пострадавших госпитализированы, есть обратившиеся за амбулаторной медицинской помощью, — написал Рашид Темрезов.
Телеграм-канал SHOT сообщает, что погибший — мужчина 1980 года рождения. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, добавляет Mash.
На регион обрушились дожди, град и шквалистый ветер. В зону бедствия попали Хабезский, Зеленчукский, Прикубанский и Абазинский районы.
Очевидцы делятся кадрами с бушующей стихией.
В Карачаево-Черкесской Республике объявили штормовое предупреждение еще 30 мая. Оно будет действовать до 1 июня. Местных жителей просят оставаться дома и быть предельно осторожными при выходе на улицы.