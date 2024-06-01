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Происшествия Юг России накрыл мощный ураган, есть жертвы. Фото и видео разрушений

Юг России накрыл мощный ураган, есть жертвы. Фото и видео разрушений

Посмотрите, что происходит в Черкесске

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4 комментария
Улицы накрыло мощным дождем и градом

В Черкесске поднялся сильнейший ураган. По данным главы республики, один человек погиб, еще шестеро пострадали.

— К сожалению, в Черкесске один человек погиб в результате падения дерева на автомобиль. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким. Еще шестеро пострадавших госпитализированы, есть обратившиеся за амбулаторной медицинской помощью, — написал Рашид Темрезов.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что погибший — мужчина 1980 года рождения. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, добавляет Mash.

Предположительно, именно в этой машине находился погибший

На регион обрушились дожди, град и шквалистый ветер. В зону бедствия попали Хабезский, Зеленчукский, Прикубанский и Абазинский районы.

Очевидцы делятся кадрами с бушующей стихией.

«Что за ужас!» — восклицают местные жители
Из-за сильного града в одном из торговых центров пробило стеклянную крышу
Всего за полчаса ураган нанес городу огромный ущерб

В Карачаево-Черкесской Республике объявили штормовое предупреждение еще 30 мая. Оно будет действовать до 1 июня. Местных жителей просят оставаться дома и быть предельно осторожными при выходе на улицы.

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Черкесск Непогода Ураган Дождь Град Погиб человек
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