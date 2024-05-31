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Происшествия «Не вернулся домой с прогулки»: четырёхлетний мальчик пропал под Новосибирском

«Не вернулся домой с прогулки»: четырёхлетний мальчик пропал под Новосибирском

Ребенок исчез в ДНП Марусино

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К поиску ребенка подключили волонтеров

Под Новосибирском в ДНП Марусино пропал четырёхлетний Лука Козлов. Как сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт», мальчик исчез 31 мая.

— Сегодня вечером мальчик не вернулся домой с прогулки, — говорится в сообщении.

Приметы Луки: рост — 110 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы светлые, глаза голубые. В день пропажи был одет в желто-зеленую болоньевую куртку, черные джинсы, темные ботинки, светло-голубую шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700–54–52 или по номеру 112.

Обновлено: мальчика нашли живым.

Ранее в Новосибирске нашли пропавшего 13-летнего мальчика. Подросток вышел из школы, но домой не пришел.

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