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Происшествия В Новосибирске нашли пропавшего 13-летнего мальчика — он исчез несколько дней назад

В Новосибирске нашли пропавшего 13-летнего мальчика — он исчез несколько дней назад

Подросток вышел из школы, но домой не пришел

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Ребенка нашли живым

В Новосибирске завершились поиски 13-летнего школьника, который пропал несколько дней назад в Октябрьском районе. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», ребенка нашли живым.


— Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, распространял информацию в Сети, делал репосты! — сказано в сообщении.

О том, что мальчик исчез, стало известно накануне. В поисковом отряде уточняли, что подросток вышел из школы 22 мая, но домой не пришел. Заявка на поиск школьника поступила волонтерам 23 мая.

В середине мая в Тогучинском районе пропали три школьницы. Подростки сбежали из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

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