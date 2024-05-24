В Новосибирске нашли пропавшего 13-летнего мальчика — он исчез несколько дней назад

В Новосибирске завершились поиски 13-летнего школьника, который пропал несколько дней назад в Октябрьском районе. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», ребенка нашли живым.
— Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, распространял информацию в Сети, делал репосты! — сказано в сообщении.
О том, что мальчик исчез, стало известно накануне. В поисковом отряде уточняли, что подросток вышел из школы 22 мая, но домой не пришел. Заявка на поиск школьника поступила волонтерам 23 мая.
В середине мая в Тогучинском районе пропали три школьницы. Подростки сбежали из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.