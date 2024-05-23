НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +15

2 м/c,

сев.

 750мм 78%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,25
EUR 97,88
Реклама

СРОЧНО

Что известно о задержанном генерал-лейтенанте

Подросток с оружием
Неделя добра
42 жалобы на директора школы
Что с выпускными
Как справиться с зависимостью
Врачи о главных проблемах
До 500 тысяч на вахте
Такие дома строят в городе
НГС в Telegram
Происшествия «Вышел из школы, но домой не пришел»: в Новосибирске пропал 13-летний мальчик

«Вышел из школы, но домой не пришел»: в Новосибирске пропал 13-летний мальчик

Школьник исчез накануне

644
Написать комментарий
Мальчик пропал 22 мая

В Новосибирске ищут 13-летнего Артема Анкудинова из Октябрьского района. Школьник пропал в среду, 22 мая.

Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте». В сообщении сказано, что мальчик не вернулся домой.

— 22 мая 2024 года вышел из школы, но домой не пришел, — сказано в сообщении.

Рост школьника составляет 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-каштановые, глаза карие. У мальчика есть родинка на левой щеке, он был одет в черно-белую куртку, синюю жилетку, голубую рубашку, серые джинсы, черные кроссовки и кепку. С собой у подростка был синий рюкзак.

Поисковой отряд просит новосибирцев сообщать любую информацию о подростке по телефону горячей линии 8 (800) 700 — 54–52 или по номеру 112.

Несколько дней назад стало известно, что в Новосибирской области пропали три школьницы. Они исчезли в ночь с 14 на 15 мая.

ПО ТЕМЕ
Волонтеры Поисковый отряд ЛизаАлерт Пропал подросток Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Называли фанерой и путали с наркоманкой. Как журналист больше 10 лет набирала вес и сталкивалась с буллингом
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Аспирин-то за что? Обсуждаем (бес)полезность списка лекарств, запрещающих вождение
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога
Елена Голубева
Рекомендуем
Знакомства

Angela,  51

Татьяна,  39

Людмила,  56

OLGA,  52

Антон,  43

Алексей,  37

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление