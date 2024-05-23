«Вышел из школы, но домой не пришел»: в Новосибирске пропал 13-летний мальчик

Мальчик пропал 22 мая Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, lizaalert_novosib/vk.com











В Новосибирске ищут 13-летнего Артема Анкудинова из Октябрьского района. Школьник пропал в среду, 22 мая.



Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте». В сообщении сказано, что мальчик не вернулся домой.



— 22 мая 2024 года вышел из школы, но домой не пришел, — сказано в сообщении.



Рост школьника составляет 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-каштановые, глаза карие. У мальчика есть родинка на левой щеке, он был одет в черно-белую куртку, синюю жилетку, голубую рубашку, серые джинсы, черные кроссовки и кепку. С собой у подростка был синий рюкзак.



Поисковой отряд просит новосибирцев сообщать любую информацию о подростке по телефону горячей линии 8 (800) 700 — 54–52 или по номеру 112.

